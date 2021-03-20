 

Премьер-министр Франции привился вакциной AstraZeneca от COVID-19

20.03.2021, 2:50, Новости дня
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Премьер-министр Франции Жак Кастекс 19 марта сделал прививку от COVID-19 вакциной разработки Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщила пресс-служба правительства на своей странице в Twitter.

#COVID19 | Le Premier ministre @JeanCastex a reçu une première dose du vaccin #AstraZeneca ce vendredi 19 mars à l’hôpital d’instruction des armées Bégin (Saint-Mandé).

Retrouvez toutes les informations sur la #Vaccination en France sur : https://t.co/aKPy0ChGxo pic.twitter.com/utf7my7QL8

— Gouvernement (@gouvernementFR) March 19, 2021

По данным телеканала BFMTV, главе правительства сделали первую инъекцию в госпитале Бежен недалеко от Парижа.

55-летний Кастекс рассказал телеканалу, что планировал дождаться очереди вакцинации своей возрастной группы, однако из-за ситуации вокруг вакцины от AstraZeneca решил подать пример французам и сделать прививку, как только европейские власти позволят возобновить использование препарата. Франция возобновила использование этого препарата с 19 марта.

Вакцинацию этой вакциной приостанавливали в начале марта из-за информации о побочных эффектов, в частности, тромбозов. Однако, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выпустило заявление, что они считают вакцину безопасной, и ряд стран, в том числе Франция, после этого возобновила прививки. В ВОЗ назвали единичными случаи осложнений после использования препарата AstraZeneca. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во Франции коронавирус подтвердили почти у 4,2 млн человек, умерло 91,8 тыс. заболевших. Страна занимает шестое место в мире по распространению инфекции.

Как сообщило агентство Bloomberg, в стране по состоянию на 19 марта уже сделали 7,9 млн прививок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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