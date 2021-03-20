Зеленский подписал указ о продлении санкций против двух российских банков на три года

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта подписал указ о продлении санкций против российских банков Сбербанка и Проминвестбанка. Соответствующий указ №107/2021 опубликован на сайте Офис президента.

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, – сообщается в документе.

В указе отмечается, что введенные санкции будут действовать три года.

Контролировать выполнение санкций должен секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Весной 2017 года по решению Совета нацбезопасности Украины против ПАО “Сбербанк” были введены санкции в связи с российской агрессией. В марте 2018-го президент Украины Петр Порошенко продлил санкции еще на год. Банк не может выводить средства за пределы страны, а госструктурам запрещено размещать деньги на его счетах.

После введения санкций российский “Сбербанк” заявлял о намерении продать украинскую “дочку”.

В 2017 году Украина ввела санкции против пяти банков, принадлежавших России. Под санкции попали “Сбербанк России”, “Проминвестбанк”, обанкротившийся впоследствии “ВТБ Банк”, “БМБанк” и VS Bank. Банкам было запрещено выводить средства за пределы страны, а госструктурам – размещать деньги на их счетах.

В марте 2018-го пятый президент Украины Петр Порошенко продлил санкции еще на год, а 19 марта 2019 года подписал указ №82 о продлении санкций против “Сбербанка” и “Проминвестбанка”, так как только они из санкционного списка остались на рынке. Санкции ввели на два года.

11 марта во время заседании СНБО Украины, секретарь ведомства Алексей Данилов сообщал, что принято решение продлить персональные санкции против двух российских банков еще на три года. 19 марта истекал срок предыдущих ограничений.

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