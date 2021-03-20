В СБУ предложили ввести санкции против Януковича и Азарова

СБУ порекомендовала украинскому Совету нацбезопасности и обороны принять санкции в отношении бывшего президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и ряда других чиновников, сообщил глава ведомства Иван Баканов.

«Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину и до сих пор работает в пользу агрессора. В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему – вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить. И не имеет значения, что они делали в тот момент: убегали в Ростов или звали РФ для «спасения» русскоязычного населения», – сообщил Баканов, передает РИА «Новости».

По его словам, необходимо ввести санкции в отношении Януковича, Азарова, бывшего министра обороны Павла Лебедева, бывшего главы минобра Дмитрия Табачника, экс-генпрокурора Виктора Пшонке и нескольких других чиновников, включая «министров и правоохранителей Крыма».

Баканов добавил, что в 2014 году перечисленные им лица «способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на референдуме в Крыму».

При этом часть чиновников была «причастна к финансированию терроризма».

«Отдельные эпизоды их деятельности за период 2014 года до сих пор рассматриваются в судах. Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию «Харьковских соглашений». А часть – до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе», – заключил он.

Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.

СБУ проводила обыски в рамках расследования подготовки и ратификации соглашений о размещении Черноморского флота РФ в Крыму, подписанных в 2010 году.

На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.