«Российского хакера» приговорили в США к 10 годам тюрьмы
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Суд Невады приговорил 33-летнего россиянина Сергея Медведева к 10 годам лишения свободы за киберпреступления, сообщил минюст США.
Минюст сообщил, что Медведев, «известный также как «Стелс, «Сегмед» и «Серж-медведь», признал вину в суде в нарушении закона о (противодействии) рэкету и коррупционным организациям», передает ТАСС.
Напомним, Медведева задержали в Таиланде в 2018 году по запросу ФБР. Таиланд согласился выдать россиянина США. Власти США называют его «одним из лидеров» транснациональной «преступной группировки» Infraud Organization. Утверждается, что «мошенничество осуществлялось через занимавшуюся киберпреступлениями фирму».
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