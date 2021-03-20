«Российского хакера» приговорили в США к 10 годам тюрьмы

Суд Невады приговорил 33-летнего россиянина Сергея Медведева к 10 годам лишения свободы за киберпреступления, сообщил минюст США.

Минюст сообщил, что Медведев, «известный также как «Стелс, «Сегмед» и «Серж-медведь», признал вину в суде в нарушении закона о (противодействии) рэкету и коррупционным организациям», передает ТАСС.

Напомним, Медведева задержали в Таиланде в 2018 году по запросу ФБР. Таиланд согласился выдать россиянина США. Власти США называют его «одним из лидеров» транснациональной «преступной группировки» Infraud Organization. Утверждается, что «мошенничество осуществлялось через занимавшуюся киберпреступлениями фирму».