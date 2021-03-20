 

Монголия захотела производить «Спутник V»

20.03.2021, 2:16, Новости дня
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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга предложил производить в его стране российскую вакцину «Спутник V», сообщают информационные агентства.

Баттулга встретился с российским послом Искандером Азизовым и заявил, что страна «имеет потенциал для производства вакцины». Он предложил послу «изучить возможность производства российской вакцины» в Монголии и передать в Кремль «предложение о сотрудничестве». Азизов обещал оперативно проинформировать Москву. Кроме того, на встрече обсуждалась подготовка к празднованию 100-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, передает ТАСС со ссылкой на «Монцамэ».

В феврале министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» после изучения данных клинических исследований препарата. Одобрение вакцины было получено при содействии локального партнера РФПИ – фармацевтической компании Mongol Emimpex Concern LLC.



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