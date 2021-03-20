 

На Донбассе 19 марта в результате обстрела погиб украинский военный

20.03.2021, 2:00, Новости дня
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Вблизи населенного пункта Водяное Донецкой области в результате обстрела российскими оккупационными войсками 19 марта погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки “Восток” на своей странице в Facebook.

В группировке рассказали, что во время обстрела боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

“В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение”, – говорится в сообщении.

На обстрел российско-оккупационными войсками украинские военные открыли ответный огонь, добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/otueast/posts/447398420019237

Накануне украинский военный погиб в населенном пункте Пивденное Донецкой области.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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