СНБО хочет лишить “Зеонбуд” монополии на рынке

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил соответствующим органам провести проверку компании “Зеонбуд”, которая имеет монопольное положение на рынке цифрового телевидения в Украине. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал после заседания СНБО 19 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По словам Данилова, это решение приняли в ходе рассмотрения вопроса национальной безопасности в информационной сфере. Он подчеркнул, что “Зеонбуд” – монополист на рынке последние 11 лет.

“В ближайшее время состоится проверка этого монополиста. Принято протокольное поручение, чтобы сделать все возможное, чтобы монополии на этом очень важном с точки зрения обороны и безопасности направлении не существовало”, – сказал он.

Общество с ограниченной ответственностью “Зеонбуд” является оператором национальной цифровой эфирной телесети в стандарте DVB-T2. Согласно данным на сайте компании за 2019 год, ею владеют в равных долях четыре кипрских компании (по 24,75%), конечными бенефициарами которых являются граждане Украины и одно украинское физическое лицо – предприниматель (1%).

В 2018-м ее бенефициарными владельцами были пять граждан Латвии и один гражданин Великобритании (компания “Планбридж Лимитед”). “Планбридж Лимитед” связывали с бизнесменами Ринатом Ахметовым, Дмитрием Фирташем и сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, пишет “Экономическая правда”.

Компания получила лицензию Нацсовета по телерадиовещанию в декабре 2010 года, однако в 2011 году Антимонопольный комитет Украины начал расследование по делу оператора. В конце декабря 2015 года АМКУ признал “Зеонбуд” монополистом на рынке цифрового вещания.

В декабре 2020-го Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на 10 лет продлил срок лицензии “Зеонбуду”. В компании заявляют, что их аудитория составляет 20 млн телезрителей.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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