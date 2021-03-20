 

СНБО хочет лишить “Зеонбуд” монополии на рынке

20.03.2021, 2:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил соответствующим органам провести проверку компании “Зеонбуд”, которая имеет монопольное положение на рынке цифрового телевидения в Украине. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал после заседания СНБО 19 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

По словам Данилова, это решение приняли в ходе рассмотрения вопроса национальной безопасности в информационной сфере. Он подчеркнул, что “Зеонбуд” – монополист на рынке последние 11 лет. 

“В ближайшее время состоится проверка этого монополиста. Принято протокольное поручение, чтобы сделать все возможное, чтобы монополии на этом очень важном с точки зрения обороны и безопасности направлении не существовало”, – сказал он. 

Общество с ограниченной ответственностью “Зеонбуд” является оператором национальной цифровой эфирной телесети в стандарте DVB-T2. Согласно данным на сайте компании за 2019 год, ею владеют в равных долях четыре кипрских компании (по 24,75%), конечными бенефициарами которых являются граждане Украины и одно украинское физическое лицо – предприниматель (1%).

В 2018-м ее бенефициарными владельцами были пять граждан Латвии и один гражданин Великобритании (компания “Планбридж Лимитед”). “Планбридж Лимитед” связывали с бизнесменами Ринатом Ахметовым, Дмитрием Фирташем и сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, пишет “Экономическая правда”. 

Компания получила лицензию Нацсовета по телерадиовещанию в декабре 2010 года, однако в 2011 году Антимонопольный комитет Украины начал расследование по делу оператора. В конце декабря 2015 года АМКУ признал “Зеонбуд” монополистом на рынке цифрового вещания.

В декабре 2020-го Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на 10 лет продлил срок лицензии “Зеонбуду”. В компании заявляют, что их аудитория составляет 20 млн телезрителей.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / В Татарстане обвалилась часть фасада загоревшегося ТЦ «Панорама»

05.03 / В США допустили ввод новых санкций против участников проекта “Северный поток – 2”

04.11 / Трамп перехватил лидерство в ключевой Айове

30.07 / США осудили страны, не выплатившие компенсацию жертвам Холокоста

30.08 / Число инцифицированных COVID-19 в мире приближается к 25 млн человек

18.01 / Трамп уйдёт, но трампизм останется

29.06 / Мнения: Наказывать строго, чтобы не повадно было

11.10 / Новый ролик Верещук: кандидат в мэры “отрастила” руку, чтобы защитить киевлянина от дождя

10.02 / 10 февраля 12 лет назад случилось первое ДТП в космосе

27.06 / Обливший людей водой из лужи водитель Lexus извинился перед ними

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска