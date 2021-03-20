 

Уголовное производство об убийстве киевского пластического хирурга рассмотрит суд присяжных

20.03.2021, 2:00, Новости дня
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Голосеевский суде Киева 19 марта постановил, что уголовное производство об убийстве пластического хирурга Андрея Сотника, будет проходить с участием присяжных. Об этом сообщило “Громадське”.

2 февраля 2020 года на улице Саксаганского в Киеве произошло убийство. В убегавшего мужчину трижды выстрелил преследователь, который затем скрылся. Преступление было снято камерой наблюдения.

Погибший – Сотник, 1977 года рождения. Он руководил частной практикой пластической хирургии в клинике DMK Ukraine.

По данным “Громадське” 15 февраля 2020 года суд взял их под стражу двух подозреваемых – гражданина Кыргызстана Махаматиякуба Маматкадырова и Эрмека Кудайназарова.

В убийстве врача подозревают Маматкодирова, у которого выявили паспорт гражданина России на другое имя. Он рассказал, что является узбеком по национальности, но живет постоянно в Турции. В Украине жил около двух месяцев и якобы бы был туристом. Подозреваемый признался журналистам в совершении преступления, но не сказал о мотивах, финансовом вознаграждении и заказчике, сообщило издание.

Кудайназаров, по данным следствия, приехал в Украину вместе с Маматкодировим. По словам, правоохранители, он был пособником в совершении преступления, в частности, подвозил подозреваемого стрелка на место убийства и сопровождал его после этого.

По данным издания, для слежки за Сотником обвиняемые арендовали транспортные средства и приобрели телефоны, сим-карты, огнестрельное оружие и обеспечили изготовление поддельных документов на посторонние имена, с помощью которых якобы должны были покинуть страну после преступления.

Маматкадыров подозревается в убийстве и незаконном хранении оружия, а Кудайназаров в соучастии в преступлении. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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