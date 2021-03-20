Аваков заявил, что к осени систему авиационной безопасности планируют развернуть по всей Украине

К осени в Украине планируют полноценно запустить работу единой системы авиабезопасности и гражданской защиты Министерства внутренних дел. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 19 марта сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“С 1 апреля мы начинаем этот эксперимент, когда начинаем уже не готовится, иметь не экстренные ситуации, а постоянное дежурство. С 1 апреля во Львовском регионе, с 1 мая – в Киевском регионе, то есть, практически, на 2/3 Украины для начала. Затем присоединим Черкассы, и затем –Восток украины”, – сказал Аваков.

Инфографика: mvs.gov.ua

“Там будут дежурить наши воздушные суда, самолеты, вертолеты, и они будут выполнять задачи. Одна из ключевых задач – медицинская помощь. Чтобы не три скорых помощи едут старенькие, а чтобы было гарантированное воздушное средство, которое с точки А в точку Б быстро доставит или бригаду докторов, или орган, или экстренного больного”, – сказал Аваков.

Он отметил, что во всех точках будут дежурить летная бригада и бригада медиков.

“Они будут постоянно по готовности 15-20 минут – и вылетели по задачам, которые поставят дежурные медики в случае экстренных ситуаций”, – заявил министр.

Аваков добавил, что система также будет заниматься “не только медициной”.

“Вы все помните, в прошлом году у нас были испытания, когда у нас наводнение было и невозможно было доставить ни воду, ни продукты, и роженицу в Ивано-Франковской области вывезли, и это тоже был восторг для наших летчиков. Когда пожар, и эти машини работают все на тушение пожара или на спасение людей. Когда необходимо будет решать какие-то военные задачи. В этом такая мобильность, которую мы подсмотрели у разных западных стран, в данном случае – у Франции.

По словам министра, подготовка системы уже завершена.

“Мы начинаем реальную работу. Мы не говорим, что мы готовимся. Мы этой весной начнем, а осенью будем работать по всей стране в плотном контакте с медиками. И у нас будет работать 57 вертолетов Airbus – большой Superpuma, H145 – средний вертолет, и маленький вертолет H125. И у нас будут работать наши отечественные вертолеты Ми-8 и Ми-2. То есть у нас будет флот вертолетный, который будет работать в 2022 году, порядка 75-76 машин. Уверяю вас, это третий по величине и качеству флот в Европе. К этому добавляем самолеты – наши самолеты “Антонов” и самолеты Diamond – совсем легкие самолеты. И сочетание самолетов и вертолетов позволит нам на территории всей страны сделать так, чтобы доктора дальше делали качественно свою работу”, – заявил глава ведомства.

В 2018 году Украина и Франция заключили договор о поставках более 50 вертолетов Airbus Helicopters. По данным МВД, их стоимость – около €551 млн.

В декабре 2018 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил, что в Украине создадут 15 вертолетных баз, что позволит в случае необходимости добираться в любой уголок страны в кратчайшие сроки.

Кабмин Украины 17 марта 2021 года поддержал инициативу Министерства внутренних дел и Минздрава о создании Единого аэромедицинского пространства. Проект предусматривает внедрение системы аэромедицинской эвакуации и авиационное транспортировки анатомических материалов реципиентов.

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