Зеленский ввел в действие решение СНБО о повышении уровня химзащиты в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта указом №104/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о повышении уровня химзащиты в стране.

В решении СНБО сказано, что Совет нацбезопасности признал недостаточно эффективной деятельность Кабинета Министров по обеспечению проведения государственной политики в сфере управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами.

Кабмину поручили в двухмесячный срок проработать ряд вопросов, среди которых создание межведомственной комиссии по вопросам управления химической безопасностью и обращения с химсредствами, а также создание клинического токсикологического центра.

В трехмесячный срок правительство должно разработать и подать в Верховную Раду законопроектов по химзащите и обращению с химикатами, по улучшению госрегулирования в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами с учетом положений Европарламента, по защите и развитию пчеловодства и других.

Кроме того, Кабмину поручили обеспечить утверждение плана мероприятий на 2022–2030 годы по обеспечению выполнения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, а также подготовить предложения по ратификации Конвенции Международной организации труда № 170 о безопасности при использовании химических веществ на производстве и присоединению к Минаматской конвенции о ртути.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за выполнением возложен на СНБО.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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