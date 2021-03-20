 

Зеленский ввел в действие решение СНБО о повышении уровня химзащиты в Украине

20.03.2021, 2:00, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта указом №104/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о повышении уровня химзащиты в стране. 

В решении СНБО сказано, что Совет нацбезопасности признал недостаточно эффективной деятельность Кабинета Министров по обеспечению проведения государственной политики в сфере управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами.

Кабмину поручили в двухмесячный срок проработать ряд вопросов, среди которых создание межведомственной комиссии по вопросам управления химической безопасностью и обращения с химсредствами, а также создание клинического токсикологического центра.

В трехмесячный срок правительство должно разработать и подать в Верховную Раду законопроектов по химзащите и обращению с химикатами, по улучшению госрегулирования в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами с учетом положений Европарламента, по защите и развитию пчеловодства и других. 

Кроме того, Кабмину поручили обеспечить утверждение плана мероприятий на 2022–2030 годы по обеспечению выполнения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, а также подготовить предложения по ратификации Конвенции Международной организации труда № 170 о безопасности при использовании химических веществ на производстве и присоединению к Минаматской конвенции о ртути.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за выполнением возложен на СНБО. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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