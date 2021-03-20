Общество: Черноморский флот оттачивает мастерство на кораблях НАТО

Впервые за долгое время сразу шесть подводных лодок Черноморского флота вышли на боевое дежурство. По мнению командования, это беспрецедентный случай, которого «нет ни на флотах России, ни на флотах иностранных государств». Действительно ли столь масштабное развертывание подлодок является уникальным для РФ и чем оно могло быть вызвано?

В пятницу командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Игорь Осипов сообщил, что все шесть подводных лодок флота вышли в море на боевое дежурство и начали выполнять свои задачи в местах базирования. Зоной ответственности ЧФ являются Черное и Средиземное моря. «Ни одной подлодки в базе нет», – отметил Осипов на торжественном мероприятии в Севастополе, посвященном Дню моряка-подводника, который отмечается 19 марта.

«Моряки-подводники Черноморского флота встречают праздник на боевом посту, выполняя задачи в море. Часть из них сейчас находится в дальней морской зоне – Средиземноморье», – сказал вице-адмирал.

Подводные лодки, находящееся на боевом дежурстве, были получены Черноморским флотом РФ после 2014 года и оснащены комплексами «Калибр», отмечает ТАСС. По данным 13-го Судоремонтного завода ЧФ, еще одна подлодка флота – «Алроса», которая до 2014 года была единственной боеспособной субмариной ЧФ, находится в ремонте. Он завершится к концу 2021 года.

Такой формат боевого дежурства практикуется в мире первый раз, подчеркнул старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан первого ранга Анатолий Варочкин, также принявший участие в мероприятии. «Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств. Все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море», – сказал он.

Заявление командующего Черноморским флотом Осипова прозвучало на фоне захода в Черное море группы кораблей НАТО для проведения совместных учений с ВМС Украины «Морской щит-21». При этом сообщалось, что одна из шести черноморских подлодок ушла в Средиземное море и якобы пропала с радаров западных стран. Позже стало известно, что после прохождения Гибралтара российская субмарина в составе Средиземноморской эскадры «сменит однотипную субмарину». Ее местонахождение раскрыл источник ТАСС в силовых структурах Крыма. По его словам, инцидент с «потерей» лодки кораблями НАТО «не стоит выеденного яйца». «Не зря сами натовцы назвали лодки этого проекта «черными дырами», – напомнил он.

Таким образом Черноморский флот вывел с Новороссийской военно-морской базы сразу все подлодки проекта 636.3, но называть такое развертывание беспрецедентным – явная натяжка. С одной стороны, то, что в море вышло целое соединение – действительно впервые в постсоветское время. С другой – это всего лишь шесть подлодок, и во время холодной войны таким количеством вряд ли кого-то можно было бы удивить.

Происходящее можно назвать ответом на демонстрацию силы США и НАТО в регионе. Они показывают нам свои возможности, мы им свои. С учетом соотношения сил на этом ТВД ответ не очень впечатляющий. Однако при всех проблемах с боеспособностью, которые, увы, имеет Черноморский флот, игнорировать его действия противник не может. «Варшавянки» вооружены «Калибрами» и могут нанести по «берегу» мощный удар быстрее, чем противолодочные силы НАТО смогут с ними что-то сделать. А после залпа США и НАТО в любом случае придется тратить силы на поиск и уничтожение подлодок, ведь они и без ракет могут причинить немалый вред, если их правильно применить.

В мирное время патрульные самолеты США легко их обнаруживают, но в ходе реально идущей войны так не получится – нужно будет сначала справиться с нашей истребительной авиацией, а это долго, стоит больших потерь и не очень просто. Уничтожить их надводными кораблями нельзя до тех пор, пока не захвачено господство на море и в воздухе. В общем, наши шесть подлодок остаются серьезным фактором в балансе сил. Вице-адмирал, бывший начальник штаба ЧФ ВМФ РФ Петр Святашов также не увидел ничего «помпезного» в выходе сразу всех подлодок в море.

«Но хорошо, что мы несем боевое дежурство и контролируем акваторию», – подчеркнул вице-адмирал Святашов.

По словам доктора военных наук Константина Сивкова, заступление на боевое дежурство шести подводных лодок говорит о том, что в регионе сложилась «серьезная ситуация», «такое бывает лишь в периоды сильного обострения военной напряженности». Эксперт предположил, что со стороны РФ могут проводиться крупномасштабные учения, в рамках которых отрабатывается вывод всех боевых кораблей в море и проверка боеспособности флота. «То, что все шесть подлодок благополучно вышли в море, радует. Это значит, что все они боеспособные», – отметил собеседник.

Эксперты не видят проблемы и в том, что при одновременном выходе всех подлодок в море мог быть нарушен традиционный порядок организации боевых дежурств, предполагающих сохранение нескольких подлодок в местах базирования. Подобное рассредоточение применяется тогда, «когда в этом есть особая необходимость». «Выход в море зависит от обстановки. Мы точно не знаем, какие именно задачи отрабатывают подлодки. Возможно, это совместное плавание. Не исключаю, что какая-то из подлодок выполняет задачу по наблюдению за кораблями НАТО. Но главная задача – совершенствовать боевое мастерство», – считает Святашов.

Он напомнил о крупномасштабных маневрах «Океан-70» в 1970 году, когда задействовались полные составы флотов. «И позже проводились учения, когда были задействованы сразу все корабли – надводные, подводные, и авиация. Потому я бы не удивлялся масштабу нынешнего выхода подлодок. Пусть об этом задумаются те, кому надо. Мы должны показывать свой уровень подготовки, чтобы кораблям НАТО не хотелось заходить в Черное море и диктовать свои правила в наших водах. Мы должны радоваться, что наши моряки находятся в море, а не прозябают у причала», – убежден вице-адмирал.

Председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев также считает действия ЧФ РФ логичными. «На флоте всегда исходят из целесообразности нахождения того или иного количества подводных лодок на боевой службе и их технической готовности. У нас сейчас целесообразность одна – решать задачи войны с международным терроризмом и отрабатывать боевую подготовку экипажей подводных лодок в море. Шесть подлодок – это большая сила, учитывая уровень их вооруженности», – отметил Ненашев.

«Потому нам остается лишь поздравить подводников с профессиональным праздником, который совпал с довольно уникальным событием для Черноморского флота. По сути, такими действиями РФ демонстрирует высокий уровень защиты своих интересов в морях. Мы видим ответ на резкий рост американской воинственности в регионе. Все это подстегивает рост боевой подготовки на других флотах РФ и вообще стимулирует повышение уровня управления и осуществления тех или иных задач командования», – резюмировал Ненашев.

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