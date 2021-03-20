 

США потребовали у Турции отказаться от российских С-400

20.03.2021, 1:26, Новости дня
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Единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400, сообщил посол США в Турции Дэвид Саттерфилд.

«Турция должна отказаться от С-400. Это единственное решение, которое мы сможем отстоять в Конгрессе США», – сказал Саттерфилд, передает ТАСС со ссылкой на газету «Бир гюн».

Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у РФ второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не откажется от приобретенных у РФ зенитных ракетных систем С-400, несмотря на позицию Вашингтона.



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