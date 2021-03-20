 

Глава МИД Венгрии привился «Спутником V»

20.03.2021, 1:26, Новости дня
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Сийярто рассказал, что «поставка вакцин с востока продолжается». Он и министр промышленности и торговли РФ «завершили мартовские поставки». «Я также получил эту вакцину сегодня», – сообщил Сийярто. Он призвал зарегистрироваться для вакцинации всех остальных, передает ТАСС со ссылкой на Magyar Nemzet.



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