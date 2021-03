Химики двойного назначения

Что известно о компаниях, попавших в новый американский санкционный список.

Комитет, состоящий из представителей американского Госдепа, Департамента торговли, Энергетического департамента, Департамента обороны и Казначейства, 4 марта одобрил список из 13 российских, швейцарских и немецких компаний, на которые будут распространяться американские санкции. Основанием стало «участие этих фирм в поддержке российских программ по разработке оружия массового уничтожения» («their proliferation activities in support of Russia’s weapons of mass destruction programs»). Во главе списка — 27-й ЦНИИ Минобороны, упоминавшийся в расследованиях обстоятельств отравления Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы. Кто еще попал в этот список.

Россия

Группа компаний «Химмед» — крупный поставщик химических реактивов, в частности стандартных образцов*. Стандартные образцы закупались, как правило, на Западе; «Химмед» обеспечивал значительную часть рынка. Поэтому наша химическая промышленность может остаться без контрольных образцов — новые придется закупать в Китае с неочевидными потерями в качестве.

Другие фирмы из санкционного списка — в основном дистрибьюторы широко применяющегося западного лабораторного оборудования. Из их официальных сайтов несложно узнать, чем они занимаются:

«Фемтеко» — в частности, дистрибьютор спектрометров Agilent в России.

«Аналит Продактс» — в частности, дистрибьютор аналитической техники «Шимадзу» (дифрактометры, хроматомасс-спектрометры и др.).

«Лабинвест» — в частности, поставщик генераторов газов, аналитического оборудования от компаний CH Technologies, Thermo Fisher Scientific, Rigaku.

«Интертек Инструментс» — дистрибьютор американского лабораторного оборудования INTERTECH Corporation.

«Рау Фарм» — в частности, дистрибьютор «Шимадзу», поставки медтехники, лабораторного оборудования и реактивов. Дочернее предприятие НПО «Вектор».

Головной офис компании Thermo Fisher Scientific. Фото: Suzanne Kreiter / The Boston Globe / Getty Images

Европа

Немецкие компании Riol Chemie, Chimconnect и швейцарская Chimconnect связаны с некоей Марией Иванкиной. В основном они предлагают химические реактивы, произведенные в РФ и в других странах СНГ. В справке, размещенной на ресурсе-агрегаторе о европейских химических фирмах, указано, что в каталоге «Риол-Хеми» — более 40 000 наименований реактивов. В первых строках каталога, доступных на вторичных источниках-агрегаторах, — эфирные масла (дягилевое, лавровое…).

«Риол-Хеми» и «Химконнект» — крупные торговые партнеры группы компаний «Химмед», объем их поставок компаниям «Химмеда», судя по таможенной базе данных Import Genius, измеряется сотнями тонн. Директорствует в «Химконнекте» в Швейцарии и (до недавнего времени) в Германии некто Оливер Вильдхабер. Среди (бывшего или действующего) персонала попадаются русские имена и фамилии.

Выглядит санкционирование перечисленных компаний крайне странно, если предполагать, что американское Казначейство пользуется только открытыми источниками. Какое отношение имеют эфирные масла к химическому оружию и российскому ВПК?

Что покупали немецкие «химики»

Итак, «Риол-Хеми» — фирма, торгующая реактивами, преимущественно произведенными в России. Можно предположить, что ей для собственных нужд требуется аналитическое оборудование: спектрометры, хроматографы, дифрактометры, чтобы контролировать качество поставляемых веществ. Нас бы подобные покупки не удивили, но привели в изумление другие, к химии отношение не имеющие.

Нам удалось выяснить, что в адрес «Риол-Хеми» осуществлялись поставки товаров двойного назначения.

В 2007 году офшорная фирма «Толбрист Алайанс Инкорпорейтид» с Британских Виргинских островов (Tolbrist Alliance Inc., BVI) заказала, согласно имеющемуся в нашем распоряжении ордеру на покупку, у крупной американской компании «Аэрофлекс Плейнвью» (Aeroflex Plainview) 510 штук радиационно-стойких микросхем марки 5962F9674202QXC на общую сумму 300 тысяч долларов. Спецификация этой микросхемы известна. Это аналоговый мультиплексор с 8-канальной CMOS, имеющий защиту от высокого напряжения и — самое главное — устойчивый к ионизирующему излучению. Микросхема сама по себе очень проста, но ее главное свойство — она может выдержать суммарную дозу гамма-излучения в 300 тысяч Рад (для сравнения: человек, набравший дозу в тысячу Рад, заведомо умрет).

Кому нужны такие неубиваемые схемы? Ее основное применение — в спутниках, в аналоговой части телеметрии, где нужна высокая надежность. В гражданском применении она была бы непомерно дорога, и мало какие гражданские технологии работают с такими дозами ионизирующих излучений (за исключением атомной промышленности). Никакого применения в земной химической лабораторной технике такая микросхема иметь не может.

Доставку следовало осуществить в адрес «Риол-Хеми» на Геббельштрасе в город Лилиенталь; со стороны Германии контактные лица — Валери Пфанненштиль, Сергей Венгер, со стороны Виргинских островов — Андрей Иванов.

Всего «Толбрист» осуществила проводок в адрес Aeroflex Colorado Springs и Aeroflex Plainview с целью закупки микросхем и электроники на 1,1 млн евро.

Фото: РИА Новости

Кстати, с 2003-го по 2008-й «Аэрофлекс» в нарушение американского законодательства продала тысячи радиационно-стойких микросхем и Китаю. Итогом возбужденного против нее расследования стало признание вины и мировое соглашение о выплате штрафа в 8 млн долларов.

В 2011 году китайцы, в связи с закрытием официального канала экспорта, попробовали ввезти радиационно-стойкие микросхемы контрабандой. Фирма-посредник в Калифорнии, никому не известная в данной отрасли, с владельцем-китайцем Филипом Хэ вдруг заказала у «Аэрофлекса» три сотни микросхем общей суммой на полмиллиона долларов. И тут же заплатила сполна. «Аэрофлекс» проинформировала таможенников, поскольку непонятно откуда взявшаяся контора с большими деньгами вызвала подозрения. Таможенники организовали наблюдение за китайцем. Ему поставили первую партию микросхем, нашпиговав офис жучками и поставив на «сторожок» при пересечении границы. Сразу перехватить его не удалось — он вывез микросхемы в Мексику и успел сесть на самолет в Шанхай. Со второй партией американским правоохранителям повезло больше. Они отследили Хэ и задержали его в момент погрузки схем на китайское судно. Китайца судили и признали виновным.

Так что, видимо, в 2007-м «Аэрофлекс» еще был готов обманываться, хотя картина была ровно такая же: офшор с русскими в офисе покупает в интересах маленькой якобы немецкой химической фирмы явно не имеющие отношения к ее бизнесу товары, выплачивает к июлю всю сумму, в то время как ордер на доставку датирован лишь 12 октября. Сложно поверить, чтобы эта сделка не вызвала подозрений.

Мы направили 05.03.2021 запрос на официальный e-mail «Риол-Хеми» (директором там до сих пор значится Сергий Венгер), но ответа не получили. Мы написали сотруднику «Аэрофлекс» Плейнвью Кевину Треблу, который отвечал за сделку с микросхемами в 2007 году, в соцсети, ответа также нет.

Микросхемы офшорной фирмой «Толбрист» покупались не только у «Аэрофлекса», но и у ряда других производителей. Это фирмы Mini-Circuits (на своем сайте заявляют, что производят микросхемы, в том числе для военных и аэрокосмических приложений); Holt Integrated Circuits (микросхемы для авионики); Computer Controls (микросхемы, измерительные приборы).

Откуда деньги?

«Толбрист» оказалась частью гигантской отмывочной машины, о которой рассказывала «Новая газета» неоднократно. Это был всем известный ландромат, пользовались им и мошенники из «дела Магнитского».

Сергей Магнитский

Напомним, что в середине 2007 года у инвестфонда Hermitage Capital были похищены компании «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд». Этим фирмам путем инсценированных судебных процессов были созданы искусственные убытки, что позволило обратиться в налоговую для возмещения якобы переплаченного НДС. Возврат НДС был одобрен сотрудниками налоговой, — некоторые из них сейчас покинули Россию, — и из российского Федерального казначейства были похищены около 230 млн долларов. Они поступили в сеть отмывочных компаний со счетами в Латвии и Молдове, были раздроблены на множество мелких транзакций, чтобы в итоге попасть бенефициарам этой схемы — налоговикам и силовикам, купившим недвижимость и приобретшим иные активы за границей. Отмывочные транзакции зашифровывались крайне примитивно: «покупка компьютеров», «покупка картриджей», «покупка запчастей» — и т.п., без конкретных спецификаций. Вскрывший эту схему Сергей Магнитский был убит в тюрьме.

„

Только в рамках «дела Магнитского» через «Толбрист» прошло около 50 млн долларов.

Из упоминавшихся в этом скандале лиц телеграфно упомянем одобрившую возврат налогов Ольгу Степанову начальницу московской ИФНС №28 и ее экс-мужа Владлена Степанова. Эти фамилии нам пригодятся.

Нельзя сказать, что все деньги «Толбриста» — это деньги из кейса Магнитского (к моменту совершения сделки между «Толбристом» и «Аэрофлексом» мошенники еще не успели ограбить русскую казну), но ландромат уже существовал, и им активно пользовались в рамках других афер.

Около 400 тысяч евро «Риол-Хеми» получила в 2008 году от другой компании из «дела Магнитского» — новозеландского офшора «Данрос Трейдинг Лимитед» (Danros Trading) за мифическое «химическое оборудование» без спецификаций, торговых марок и параметров. В случае с кейсом Магнитского «Данрос» напрямую переводила деньги в структуры, связанные с гражданином Степановым.

Фирма-близнец — новозеландская офшорка «Лорейн Инвестментс Лимитед» (Loraine Investments Limited) — перевела «Риол-Хеми» 525 тысяч евро за поставку «химических товаров» — якобы закупала фторопласт (т.е. тефлон), силиконовую резину, бактерицидный раствор и синтетические жидкие кристаллы.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Компании «Ливония Капитал Корпорейшн» (Livonia Capital Corp.), находящейся на Британских Виргинских островах, в 2006–2007 гг. немецкие химики «продали» карбоната кальция (то, из чего состоят мел, известняк и мрамор) на 200 тысяч евро, «продавали» и другие химикаты, в общей сложности на 477 000 евро. В РФ очищенный карбонат кальция стоит 1600 рублей за тонну, так что получается, что химики отправили на Виргинские острова 10 тысяч тонн толченого известняка — это 200 железнодорожных вагонов.

Все эти фирмы были активными участниками ландромата. Фирма «Данрос» перевела структурам, связанным с Владленом Степановым и непосредственно владеющим французскими недвижимыми активами, 380 тысяч евро из массы денег, похищенной из Федерального казначейства, а «Лорейн» — около 100 тысяч евро. В швейцарские активы «Данрос» и «Лорейн» перевели, соответственно, по 700 тысяч долларов и 284 000 долларов. «Ливония», судя по банковским проводкам, была контрагентом фирмы «Лорейн».

Так за что прилетело химикам?

Но в отличие от покупки несуществующих товаров в рамках схемы с ландроматом, транзакции с реальными производителями (как в случае с «Аэрофлексом») несут реквизиты — номера моделей микросхем, номера контрактов и накладных.

„

Значит, через отмывочную контору ходили не только коррумпированные чиновники и силовики, а кто-то еще, кого интересуют микросхемы, которые можно запускать в космос и которые запрещено экспортировать из США в Россию.

Мы пока не знаем, чем химики из «Риол-Хеми» занимались последние 15 лет, но в 2007-м эти люди получали деньги, похищенные из российского бюджета через ландромат, и независимо от этого — получали из Америки оплаченные теми же российскими жуликами запрещенные к экспорту в Россию радиационно-стойкие микросхемы, конечным пользователем которых могли быть российские военные или космическая отрасль.

Андрей Заякин

* вещества высокой очистки, которые используют для оценки качества лекарств

