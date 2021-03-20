 

Во Львовской области задержали мужчину, который развращал детей из неблагополучных семей

20.03.2021, 1:10, Новости дня
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В городе Жолква Львовской области задержали 63-летнего мужчину, его подозревают в развращении детей. Об этом со ссылкой на областную прокуратуру 19 марта написало местное издание Zaxid.net.

Он совершал развратные действия с 11-летним мальчиком, который рассказал об этом своему другу, а тот – отцу. В полицию обратились родители друга.

“Подозреваемый задержан на месте преступления. Разоблачить фигуранта удалось благодаря обращению отца мальчика, друг которого стал жертвой этого лица”, – отметили в прокуратуре.

Расследование проводят полицейские под процессуальным руководством Жолковской окружной прокуратуры. Мужчине объявят подозрение за совершение развратных действий в отношении малолетнего (ч. 2 ст. 156 УК Украины). Суд должен взять его под стражу. Следователи также проверят причастность подозреваемого к другим похожим преступлениям.

По информации Zaxid.net, злоумышленник предлагал деньги мальчикам из неблагополучных семей за развратные действия. Один из подростков, которому он предложил деньги, рассказал обо всем отцу.

Следствие устанавливает количество детей, которые стали жертвами педофила.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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