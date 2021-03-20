Тодуров: Люди просто не видели, какие тромбозы бывают у пациентов с COVID-19. А риск образования тромбов от вакцины нигде не доказан

Слухи, что вакцина от коронавируса может вызывать риск тромбоза, не доказаны, а тромбы могут образовываться и у пациентов, которые болеют COVID-19. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 19 марта заявил гендиректор Института сердца Борис Тодуров.

“Вакцина, которая сегодня завезена в Украину, лицензирована (речь идет о вакцине Oxford/AstraZeneca (Covishield). – “ГОРДОН”). Компания, которая ее производит, делает вакцины на 60% всего мирового рынка, это очень серьезная, мощная компания. Насколько мне известно, вакцину, которую привезли в Украину, купили очень развитые страны, такие как Канада, например, и многие другие. Говорить о ее эффективности или неэффективности на сегодня мы пока не можем, потому что нет статистики. Но то, что от нее не так много осложнений, я уже сейчас могу сказать, потому что сотрудники нашего института провакцинировались, 64 человека позавчера получили первые дозы вакцины. И практически ни у кого не было никаких реакций, кроме небольшой субфебрильной температуры у двух человек”, – заявил Тодуров.

Врач заявил, что противники вакцинации очень сильно рискуют своей жизнью и жизнью людей, которых они агитируют не вакцинироваться.

На просьбу прокомментировать слухи о риске тромбоза после вакцины Тодуров заявил: “Люди просто не видели, какие тромбозы бывают у тех, кто болеет COVID-19”.

“Если кому-то интересно, я приглашаю к нам в реанимацию. Мы заведем и покажем, какие тяжелые пациенты у нас на 100-процентном кислороде, на вентиляции, молодые, в 38 лет, умирают. Умирают от удушья, заболев COVID-19. Вот это тромбозы. А то, что вызывает вакцина, – это не тромбозы, это легкая температура. Нигде не доказано сегодня, что эта вакцина вызывает повышенное тромбообразование. Так что пока это все на уровне фантазий и контраргументов для так называемых антивакцинаторов”, – добавил он.

Украина использует изготовленную в Индии по лицензионному соглашению вакцину разработки AstraZeneca под названием Covishield.

Более 10 стран в последние дни заявили о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В частности, в Дании появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам 18 марта заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых вакциной AstraZeneca.

Подобное заявление 18 марта сделали в британском Агентстве по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий, а 19 марта – во Всемирной организации здравоохранения.

4 января Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

EMA 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия.

В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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