Украина ввела санкции против Януковича, Рада не смогла отменить переход на летнее время. Главное за день

Новый пакет санкций от СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 19 марта ввел максимальные персональные санкции против 27 бывших высокопоставленных лиц в Украине.

Среди них: беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, экс-премьер-министр Николай Азаров, бывший министр обороны Павел Лебедев и экс-глава Минобразования Дмитрий Табачник, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, “прокурор” Крыма Наталья Поклонская и “глава” администрации оккупированного Крыма Сергей Аксенов и другие.

Также СНБО решил применить ограничения против 19 компаний, пользующихся недрами Украины. СМИ, а также экс-нардеп Сергей Лещенко писали, что они принадлежат бизнесмену Павлу Фуксу. Сам Фукс назвал эту информацию фейком.

Кроме того, под санкции Совета нацбезопасности попали две компании, зарегистрированные в Гонконге. Они владеют 49,9% акций “Донецкоблгаза”, а контролируются, по данным СБУ, женщиной – гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула страну и сейчас скрывается в России.

Борьба с пандемией в Украине

За сутки 18 марта в стране подтвердили 15 850 новых случаев коронавирусной инфекции, это самый высокий с начала года показатель. СНБО готовится к заседанию, на которому рассмотрят ситуацию с распространением инфекции в Украине.

19 марта Украина пересекла отметку в 100 тыс. прививок от коронавируса. В Минздраве считают, что страна вышла на второй этап вакцинации.

Зеленский записал новое обращение

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО обнародовал видеообращение, в котором в том числе прокомментировал решения Совета нацбезопасности. В частности, президент удивился, что ограничения к Януковичу не применяли с 2014 года, и сказал, что времена, когда был список фамилий, которые могут пользоваться украинскими недрами, закончились.

Президент Литвы выступил в Раде

Президент Литвы Гитанас Науседа, который находится в Украине с рабочим визитом с 17 марта, выступил в Верховной Раде. Он начал свою речь с трибуны на украинском.

“Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку було довго переслідувано і знищувано, однак не знищено”, – сказал Науседа.

Кроме того, он высказался в поддержку суверенитета Украины, заявил о необходимости продлевать санкции против РФ до тех пор, пока она не покинет незаконно оккупированные территории Украины.

Также он призвал Украину перестать покупать электроэнергию Белорусской атомной электростанции, так как Россия пытается использовать проект АЭС для расширения своего влияния.

Что приняли украинские парламентарии

Верховная Рада приняла закон о коллекторах, за деятельностью которых будет следить Нацбанк, о не смогла проголосовать за отказ от перехода на летнее время. Стрелки часов нужно будет снова переводить. Также Рада сняла с производителей вакцин от COVID-19 ответственность за побочные эффекты от прививок и изменила календарный план своей работы из-за введения жесткого карантина в столице.

Суды отказали Медведчуку и “пулу его каналов”

Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию главы политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и разрешил распространение книги Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса”, где кума президента РФ Владимира Путина (он представлял интересы Стуса в суде во времена СССР) называют “безотказным адвокатом”, который “распинал поэта”.

Верховный Суд отклонил иск об отмене санкций против каналов из “пула Медведчука”. Суд не признал применение ограничений к каналам нарушением прав граждан.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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