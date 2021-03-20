В Киеве заработают новые пункты вакцинации от COVID-19. Стало известно, кто сможет получить прививки

В Киеве с 22 марта начнут вакцинацию 32 стационарные пункты прививок для людей от 80 лет. Об этом 19 марта сообщил “Громадське” координатор по вакцинации в Киеве Василий Животенюк.

По его словам, новые пункты вакцинации будут работать при центрах медико-санитарной помощи. Он отметил, что на каждом из них будут врач и медсестра, которые проходили обучение по вакцинации.

По словам координатора по вакцинации, в Киеве всего будет 86 стационарных пунктов прививок, из них, 32 – начнут работу 22 марта, потому что закончили обучение.

На вакцинацию люди старше 80 лет могут попасть через семейных врачей, которые предварительно записывали желающих сделать прививку. Животенюк отметил, что у желающих вакцинироваться должна быть декларация с семейным врачем, у которого нужно получить приглашение на прививку.

Семейные врачи, которые до сих пор не вакцинированы тоже могут получить прививку, заявил он.

Он рассказал, что загруженность каждого пункта в день составит 30 доз, а флакон с 10 дозами должны открывать тогда, когда на него точно есть 10 человек.

Животенюк также анонсировал, что 22 марта Министерство здравоохранения Украины запустит карту с расположении центров вакцинации.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 19 марта в Украине вакцинировали более 100 тыс. человек.

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