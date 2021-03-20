 

“Привет. Водка. Борщ. Хорошо”. Саша Грей записала видео приготовления украинского борща

20.03.2021, 1:10, Новости дня
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Бывшая актриса фильмов для взрослых Саша Грей 18 марта в своем YouTube-канале разместила видео приготовления украинского борща.

В начале Грей, которая ведет кулинарный влог, произнесла на русском: “Привет. Водка. Борщ. Хорошо. Пожалуйста. До свидания. Как дела”. После этого перешла на английский и сообщила, что приготовит украинский борщ, который также популярен в России.

Грей перечислила продукты, которые нужны для приготовления блюда: картофель, свекла, морковь, капуста, лук и красное мясо. Для готовки она взяла масло авокадо.

Приготовив борщ, она добавила в него сметану, попробовала и сказала, что в борще ощущаются разные текстуры продуктов.

ВИДЕОВидео: Sasha Grey / YouTube

Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был который опубликован 27 февраля.

6 октября 2020 года Минкульт Украины сообщал, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны.

Борщ – традиционный суп украинской кухни. Его разновидности готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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