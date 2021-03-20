 

Глава OMV посоветовал США не угрожать «трансатлантическим друзьям»

20.03.2021, 0:36, Новости дня
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Председатель правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле прокомментировал угрозы со стороны США из-за газопровода «Северный поток – 2».

Он выразил надежду на реализацию проекта, который «имеет большое значение для безопасности снабжения европейского газового рынка». Зеле подчеркнул, что «ответственность за принятие решений лежит на Европе». «На протяжении десятилетий нас связывает глубокая трансатлантическая дружба с США. И друзья не должны угрожать друг другу», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Wiener Zeitung и Австрийское агентство печати.

Глава OMV сказал, что при строительстве «Северного потока – 2» нужно принимать во внимание опасения небольших стран – членов ЕС. Он отметил, что у Берлина, который выступает куратором газопровода, есть четкая позиция по этому вопросу. Зеле призвал вести политический диалог и разъяснительную работу.

США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.



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