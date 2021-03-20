Сын Трампа высмеял оправдания Белого дома после падения Байдена

Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.

В Twitter он опубликовал скриншот, свидетельствующий, что скорость ветра составляла примерно 6 м/с. По данным метеослужбы США, такой ветер «поднимает пыль и бумагу» и «шевелит небольшие ветви». «Вот так ветер!» – сообщил Дональд Трамп-младший и сыронизировал, что Байден «в отличной форме», передает РИА «Новости».

Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.