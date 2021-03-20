По делу о хищении при ремонте «Адмирала Кузнецова» арестован гендиректор завода

Арестован гендиректор судоремонтного завода в Мурманске, его подозревают в хищении средств при ремонте единственного в ВМФ РФ авианосца «Адмирал Кузнецов», сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что гендиректор арестован на два месяца. В АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» и в домах его руководства провели обыски. В отношении гендиректора открыто уголовное дело о хищении примерно 45 млн рублей, выделенных на ремонт авианосца.

Напомним, уже несколько лет флагман ВМФ России, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» находится в ремонте. В 2019 году во время ремонтных работ произошло возгорание. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека.