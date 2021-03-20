 

По делу о хищении при ремонте «Адмирала Кузнецова» арестован гендиректор завода

20.03.2021, 0:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Арестован гендиректор судоремонтного завода в Мурманске, его подозревают в хищении средств при ремонте единственного в ВМФ РФ авианосца «Адмирал Кузнецов», сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что гендиректор арестован на два месяца. В АО  «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» и в домах его руководства провели обыски. В отношении гендиректора открыто уголовное дело о хищении примерно 45 млн рублей, выделенных на ремонт авианосца.

Напомним, уже несколько лет флагман ВМФ России, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» находится в ремонте. В 2019 году во время ремонтных работ произошло возгорание. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / В Германии предъявили обвинения 95-летней экс-секретарше нацистского концлагеря. Ее подозревают в соучастии в 10 тыс. убийств

15.07 / Эксперт: Проект «Город для жизни» изменит «островную психологию» жителей Камчатки

29.08 / Автомобили марки Jetta пользуются популярностью в Китае

07.10 / В Кремле усомнились в участии Тихановской в жизни Белоруссии

13.08 / Число заболевших COVID-19 в Киеве превысило 10 тыс. человек

24.07 / Москва ответила на обвинения в связи с испытаниями противоспутникового оружия

09.07 / Лесной пожар в Луганской области локализован – ГСЧС

11.11 / Сахалинский депутат заявил о собственном похищении для «серьезного разговора»

18.03 / В Крыму назвали сроки выхода на федеральный уровень оказания медуслуг

25.02 / Das Erste – немецких солдат решили оставить в Афганистане до января 2022 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска