«Работал по социальным темам»

В Крыму — очередной «украинский диверсант». Теперь — журналист международного издания.

Задержание Владислава Есипенко. Фото: ТАСС

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Крыму журналиста Владислава Есипенко, сотрудничающего с изданием «Крым.Реалии» (признано Минюстом «иностранным агентом»). Есипенко ехал на автомобиле из Симферополя в сторону Алушты. Около села Перевальное его остановил наряд ДПС. Судя по оперативной съемке, журналиста вывели из машины люди в гражданской одежде и балаклавах, а также полицейские. Его уложили на обочине дороги лицом в землю.

— Есипенко Владислав Леонидович, — представляется он мужчине, который держит его за голову.

— Год рождения?

— 69-й.

Задержание произошло еще 10 марта, но официальную причину ФСБ озвучила лишь через 6 дней: «В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб».

Журналисту вменяется в вину «фотографирование и видеофиксация местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма». Силовики также отчитались, что во время обыска в его машине обнаружили предмет, «имеющий признаки самодельного взрывного устройства».

Предметы, изъятые при обыске автомобиля Владислава Есипенко. Фото: РИА Новости

За шесть дней, прошедшие после задержания, Есипенко дал и признательные показания: он-де собирал информацию в интересах украинских спецслужб по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука В.А. Бомбу же с собой возил для обеспечения личной безопасности.

При этом, по словам главного редактора «Крым. Реалии» Владимира Притулы и супруги задержанного Елены Есипенко,

„

за семь дней Владиславу так и не дали увидеться с независимым адвокатом. Причина — якобы он сам отказывается от услуг адвокатов по соглашению и согласен работать только с защитником Виолеттой Синеглазовой.

Эта же адвокат «защищала» приговоренного в 2019 году к 3 годам и 8 месяцам свободы рекламщика Дениса Кашука, которого обвиняли в «незаконном приобретении, перевозке и сбыте оружия». Кашук также якобы «отказывался» от адвоката по соглашению. В Крымской правозащитной группе уже выступили с заявлением о недоверии адвокату Синеглазовой.

«Есипенко — гражданский журналист, не профессиональный. Сотрудничал с «Радио Свобода» (признано Минюстом «иностранным агентом». — Ю. Б.) как фрилансер. Снимал для Крыма опросы на месте, делал синхроны. Сегодня на сайте его опрос вышел, за несколько дней до задержания был в Алуште. Спрашивал у крымчан, как в течение семи лет им живется под Россией. Снимал Бакальскую косу — о том, как она погибает и как крымчане этим обеспокоены. Работал по социальным темам, преимущественно: вода, цены, дороги, конфискация имущества — все то, что беспокоит сейчас крымчан», — рассказал «Новой газете» главный редактор «Крым.Реалии» Володимир Притула.

С осуждением действий российских властей выступил также президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» Джейми Флай. Он призвал российские власти освободить журналиста.

Служба внешней разведки Украины назвала заявления ФСБ о задержании «украинского агента» пропагандистской акцией. «Информация ФСБ РФ о якобы разоблачении спецслужб Украины на территории оккупированного Крыма направлена на формирование соответствующего фона для проведения неформального заседания Совета ООН по крымским вопросам 17 марта. Такая пропагандистская акция накануне годовщины оккупации Крыма — удобный повод отвлечь население от многочисленных внутренних проблем полуострова», — заявили в СВР.

Задержание Есипенко — не первый случай давления на журналистов «Радио Свобода» в Крыму. В апреле 2016 года ФСБ проводила обыски в домах троих корреспондентов «Крым.Реалии», после чего задержанных доставляли на допросы в управление спецслужбы в Симферополе. После тех обысков в отношении симферопольского корреспондента «Радио Свобода» Николая Семены было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ»). Журналиста приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Впоследствии Николай Семена покинул Крым.

Юлия Баталова

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