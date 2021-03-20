Степанов рассказал, когда в Украину привезут китайскую вакцину от коронавируса Sinovac

Первая партия китайской вакцины против коронавируса CoronaVac производства Sinovac Biotech должна прибыть в Украину до конца марта. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 19 марта сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, задерживаются сроки поставок не только этой вакцины, но и других во всем мире.

“Согласно сообщениям поставщика, а у меня был разговор в том числе с китайской стороной, непосредственно с послом Китая в Украине, мы должны получить до конца марта первые дозы этой вакцины. По контракту у нас это 700 тыс. доз. И сразу начнется вакцинация”, – сказал Степанов.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

Украинская компания “Лекхим” получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Минздрав планирует закупить у нее 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.

Ожидалось, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля, но этого не произошло. Степанов говорил 1 марта, что по контракту препарат должны поставить до 6 марта – “с предоставлением всех документов по поводу эффективности”. Позже в “Лекхиме” сообщили, что поставят препарат до 15 марта. Министр 10 марта заявлял, что вакцина должна прибыть до конца месяца.

Замминистра здравоохранения Игорь Иващенко заявил 6 марта, что Украина из-за задержек с поставками наложит на “Лекхим” штрафы, которые указаны в контракте.

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности. В “Лекхиме” заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. По состоянию на 19 марта в Украине сделали более 100 тыс. прививок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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