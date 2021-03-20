В ВСУ вакцинировали более 10 тыс. военных

Вооруженных силах Украины первую дозу вакцины от COVID-19 получили 10444 военных. Об этом 19 марта сообщили “Радіо Свобода” в ВСУ.

В вооруженных силах рассказали, что число желающих вакцинироваться растет в связи с увеличением случаев заболевания на общегосударственном уровне и после разъяснительной работы об отсутствии противопоказаний для получения прививок у людей, ранее переболевших COVID-19.

В ВСУ отметили, что на первом этапе вакцинации в стране прививки делают военным, которые участвуют в операции Объединенных сил на Донбассе. Все остальные военнослужащие ВСУ смогут получить вакцину на третьем этапе вакцинации в стране, который запланирован на июль-август, отметили в ведомстве.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech. Вакцинация от COVID-19 в зоне ООС стартовала 25 февраля.

В операции Объединенных сил заявляли, что для проведения кампании по прививанию личного состава ВСУ подготовлено 10 бригад по вакцинации.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 19 марта в Украине вакцинировали более 100 тыс. человек.

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