Суд передал АРМА 49,99% акций ПАО “Донецкоблгаз”

По материалам Службы безопасности Украины Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 49,99% акций ПАО “Донецкоблгаз”. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба СБУ.

“Доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула Укрину и скрывается в России. Решением суда права передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений”, – отметили в релизе.

Судом принял решение о передаче арестованных акций ПАО “Донецкоблгаз” к НАК “Нафтогаз України”. Компания должна организовать недопущение потери или растраты имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА.

СБУ ведет досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц ПАО “Донецкоблгаз”, направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение. Уголовное производство открыли по факту совершения должностными лицами “Донецкоблгаза” диверсии.

Компания “Донецкоблгаз” 6 марта прекратила поставки газа на объекты “Донецктеплокоммунэнерго” из-за “большой задолженности” перед “Нафтогазом”. В облгазе сообщили, что компания “Донецктеплокоммунэнерго” наносит государству ежесуточные убытки от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц.

Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что из-за прекращения поставок газа в городе перестали работать котельные. Такая же ситуация сложилась и в городах Лиман, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Вечером того же дня в области начали возобновлять подачу газа. 7 марта премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о полном возобновлении газоснабжения.

Из-за отключения котельных в Донецкой области зарегистрировали 82 уголовных производства, об этом 10 марта сообщил Шмыгаль. По его данным, от газа отключали 59 котельных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 11 марта, что “Донецкоблгаз” могут вернуть в госсобственность.

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