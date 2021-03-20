“Я позвонил убийце. Он признался”. В соцсетях продолжают обсуждать перепалку Байдена и Путина
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“ГОРДОН” приводит подборку шуток о ссоре Байдена и Путина.
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Breaking
Байден ответил на дерзкое высказывание Путина: -“А я лесенку поставил – на тебя всё переправил!”
— Турновер с планктоном (@KelasLaari) March 19, 2021
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Байден: Я позвонил убийце, он признался pic.twitter.com/f1HcXhRsn4
— настоящий Низовцев (@zimbru_khv) March 17, 2021
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Байден – жалкая малявка, у тебя в носу козявка… pic.twitter.com/Lmo3KXzAek
— Капитан Кенгуру (@KapitanKenguru) March 19, 2021
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https://www.facebook.com/gonimem/posts/466234028065958
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Эрдоган назвал недопустимыми слова Байдена о Путине.
А что Додон?
Додон Путина-то поддержал?
Как только Додон Путина поддержит – этот наглый президент США Байден окажется в полной международной изоляции.
— Проф. Преображенский (@prof_preobr) March 19, 2021
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И бонус-трек!
«Байден, позор тебе»! Я ждал это видео. #отрядыпутина pic.twitter.com/JnQNaWGkTT
— Хроника деградации (@sergeenko_i) March 19, 2021
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