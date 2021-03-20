“Я позвонил убийце. Он признался”. В соцсетях продолжают обсуждать перепалку Байдена и Путина

“ГОРДОН” приводит подборку шуток о ссоре Байдена и Путина.

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Breaking

Байден ответил на дерзкое высказывание Путина: -“А я лесенку поставил – на тебя всё переправил!”

— Турновер с планктоном (@KelasLaari) March 19, 2021

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Байден: Я позвонил убийце, он признался pic.twitter.com/f1HcXhRsn4

— настоящий Низовцев (@zimbru_khv) March 17, 2021

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Байден – жалкая малявка, у тебя в носу козявка… pic.twitter.com/Lmo3KXzAek

— Капитан Кенгуру (@KapitanKenguru) March 19, 2021

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https://www.facebook.com/gonimem/posts/466234028065958

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Эрдоган назвал недопустимыми слова Байдена о Путине.

А что Додон?

Додон Путина-то поддержал?

Как только Додон Путина поддержит – этот наглый президент США Байден окажется в полной международной изоляции.

— Проф. Преображенский (@prof_preobr) March 19, 2021

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И бонус-трек!

«Байден, позор тебе»! Я ждал это видео. #отрядыпутина pic.twitter.com/JnQNaWGkTT

— Хроника деградации (@sergeenko_i) March 19, 2021

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