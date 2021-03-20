В Украине выявили новый штамм коронавируса – эпидемиолог

У двух пациентов из Украины выявили видоизмененный штамм коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 19 марта в эфире “4 канала” сообщила главный эпидемиолог Львовской области, глава Львовского областного лабораторного центра Наталья Иванченко-Тимко.

У штаммв, по ее информации, нет совпадений с ранее выявленными образцами вируса. Образцы были отправлены в немецкую лабораторию “Шарите”, они были взяты у жителя Львовской области и жителя Луганской области.

“Мы получили результат, что в части областей Украины выявили “британский” штамм, в части областей Украины выявили другие изменения. А от одного больного из Львовской области и от одного больного жителя Луганской области, то есть всего в двух образцах из Украины выявлены другие генетические изменения в спай-белок колонавируса. Это новинка, что они не относятся ни к “британским”, ни к другим известным штаммам”, – рассказала Иванченко-Тимко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире известно о циркуляции “британского”, “южноафриканского”, “бразильского” и “нигерийского” штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано восемь случаев “британского” штамма – у больных из Ивано-Франковска, Винницкой и Закарпатской областей.

19 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что “британский” штамм коронавируса уже выявлен по всей Украине.

“А так как он в три раза более контагиозен, то есть более заразный, впереди нас ждет напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19”, – сказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции (15 850 – за последние сутки), скончалось 29,5 тыс. пациентов, выздоровело 1,25 млн человек.

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