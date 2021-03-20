Мнение: Чеченский парадокс?

Рамзан Кадыров пожурил Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента. Когда Песков посоветовал сотрудникам полка им. Ахмата Кадырова при МВД Чечни обращаться в суд, если, по их мнению, в публикации «Новой газеты» о внесудебных казнях в республике содержится клевета, которая порочит честь и достоинство людей.

Кадыров написал на своей странице в Telegram: «Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как например: с провокационными нападками на чеченский народ от «Новой Газеты». […] Мало-мальски мыслящему человеку понятно, что сотрудники «НГ» являются распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами…».



отсюда

Вообще-то бойцы полка им. Кадырова не имеют права обращаться у Верховному Главнокомандующему напрямую. Потому что в уставах прописано такое понятие, как субординация….

И нельзя не заметить, что в обращении к Путину прозвучали и откровенные угрозы. Цитата: «Нас уже принуждают к тому, чтобы кто-то один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбление всего личного состава».

Если это не угроза, что это такое?

Но мне интересно, почему Рамзан Кадыров и личный состав полка им. Кадрова ставят знак равенства между отморозками- убийцами и всем чеченским народом?

«Новая» не писала про весь чеченский народ, это клевета. «Новая» писала про конкретных убийц. Парадокс?

На снимке: Песков и Кадыров, фотография отсюда

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