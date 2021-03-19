МИД оценил назначение Мезенцева новым Госсекретарем Союзного государства

Бывший посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев на посту Государственного секретаря Союзного государства продолжит укреплять отношения с Белоруссией, уверены в Министерстве иностранных дел России.

«Убеждены, что в качестве руководителя союзного органа Дмитрий Мезенцев обеспечит преемственность работы на ответственном посту Государственного секретаря и продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений, который он эффективно осуществлял в должности главы российского дипломатического представительства в Минске. Желаем ему всяческих успехов в этой деятельности в интересах РФ и Белоруссии и на благо народов наших стран», – сказано в обращении официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова также выразила признательность бывшему Госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте «за значительный вклад в развитие российско-белорусского государственного объединения и укрепление всестороннего сотрудничества между двумя странами». Как отметила представитель МИД, благодаря активной позиции Рапоты «стала возможной реализация значимых союзных программ в различных областях».

Напомним, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Рапоту от должности Государственного секретаря Союзного государства, назначив вместо него экс-посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцев.

Ранее 19 марта президент РФ Владимир Путин освободил Мезенцева от обязанностей посла в Белоруссии. Его место займет Евгений Лукьянов, который переедет в Белоруссию из Латвии, где последние четыре года также занимал должность посла.