Названы сроки начала оформления электронных паспортов в России

Жители Москвы смогут оформить электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, а по всей РФ услугой можно будет воспользоваться не позднее 1 июля 2023 года.

Оформить электронный паспорт в Москве можно будет с 1 декабря 2021 года, по всей РФ – не позднее 1 июля 2023 года, передает ТАСС со ссылкой проект указа президента России.

Помимо паспорта, содержащего электронный носитель информации, можно установить мобильное приложение, которое будет выполнять функции паспорта. Например, в планах на 2021–2022 годы – обеспечить применение приложения для использования порталов госуслуг и при обращениях в МФЦ, для заключения договоров, в том числе трудовых, для подтверждения совершеннолетия при покупке алкоголя и табака, для прохода в здания и получения услуг операторов сотовой связи.

Ранее в МВД рассказали о планах внедрить электронные удостоверения личности россиян и иностранцев. Паспорт с электронным носителем информации будет выполнен в виде пластиковой карты, на ней будут данные из бумажного паспорта. В ведомстве также сообщали, что электронный паспорт гражданина РФ в пилотном проекте в Москве может появиться до 1 декабря 2021 года.