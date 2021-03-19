 

Кононенко назвал положительные последствия от переименования Белоруссии в Дании

19.03.2021, 23:46, Новости дня
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«Теперь нам будет гораздо проще общаться с датчанами после того, как они русифицировали название Белоруссии», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Максим Кононенко. Так он отреагировал на решение властей Дании о том, что Белоруссия будет именоваться Belаrus вместо Hviderusland.

«Официальная смена названия Белоруссии в датском языке в определенной мере русифицирует этот язык. Ведь и нам, и датчанам теперь станет легче понимать друг друга, когда мы будем говорить об этой стране», – считает публицист Максим Кононенко.

В пятницу министерство иностранных дел Дании сообщило о намерении использовать термин Беларусь (Belarus) вместо Белоруссия (Hviderusland). «Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и народом», – сообщил министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд. 

По мнению Кононенко, смена названия Белоруссии не подразумевает русофобского шага со стороны Дании. «Эта страна не была раньше замечена в особой неприязни к РФ и русским. В отличие от бывших советских республик Прибалтики, которые последовательно занимаются русофобией, в случае с Данией, я думаю, это естественный языковой процесс», – считает журналист. 

Белоруссия называется Белой Россией и в некоторых других языках, например, шведском (Vitryssland) и норвежском (Hviterussland). В прошлом году в Германии тоже стали использовать название Belarus, потому что из-за старого названия – Weißrussland – возникали ассоциации с Россией. Новое название должно отразить позицию Берлина в отношении суверенитета Белоруссии, а также стать знаком поддержки протестного движения.

Ранее министерство иностранных дел Литвы обещало обратиться в госкомиссию по литовскому языку для переименования Белоруссии. Так там отреагировали на просьбу экс-кандидат в президенты республики Светланы Тихановской. Литовская сторона в случае переименования, по ее мнению, «выразила бы уважение суверенитету соседней страны, поддержала бы языковую и культурную тождественность белорусского народа».



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