 

Зеленский продлил санкции против Сбербанка

19.03.2021, 23:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций против «дочки» Сбербанка.

Также санкции продлеваются в отношении Проминвестбанка – дочерней структуры российской госкорпорации ВЭБ.РФ, проданной украинскими властями, передает ТАСС.

Кроме того, Зеленский сообщил, что на заседании СНБО поддержали предложение «о применении персональных санкций, в частности блокировании всех активов и имущества, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, лишении всех государственных наград» в отношении 27 лиц, в числе которых бывшие украинские и российские политики. Киев вводит санкции вслед за санкциями США и ЕС. 

В частности, СНБО Украины решил ввести «максимальные санкции» против экс-президента страны Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова. Президент Украины отметил, что это «логично и странно». «Логично, что и Украина вводит такие санкции. И странно, что это не делали начиная с 2014 года», – приводит его слова РИА «Новости».

Зеленский анонсировал введение в стране так называемого экономического паспорта украинца, по которому «все дети, рожденные на Украине, до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины». Они «будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке», а после «достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования на Украине». Кроме того, Зеленский утвердил решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Пригожин отреагировал на возвращение «блудной дочери» Максаковой в Россию

24.07 / Гнездовой период финских птиц укоротило изменение климата

07.09 / Уйба наградил бывшего начальника вертолетной площадки села Ижма

14.11 / Путин заявил о возросших рисках после выхода США из ДРСМД

01.08 / Ouest-France – после успешного старта марсианская миссия NASA столкнулась с проблемами

02.02 / Гинцбург обещал защиту от коронавируса на годы после прививки «Спутником V»

14.07 / Ташкент взял под контроль ситуацию после погрома согражданами на Амурском ГПЗ

05.12 / Fox News – Байден набрал в свою команду людей, которые его не уважают

20.10 / После крушения вертолета под Вологдой возбуждено дело

12.07 / В Иране запретят свадебные и похоронные церемонии на период пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска