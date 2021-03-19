Суд в Москве приговорил участника акции 23 января к двум годам колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил участника несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января Тимура Салихова к двум годам колонии общего режима по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). Его письмо опубликовал проект «Арестанты 212».

Он отметил, что приговор вынесли еще 16 марта. Сейчас Салихов находится в столичном СИЗО «Матросская тишина».

«Сказать честно, я был в шоке от услышанного, т.к. у меня на лицо много смягчающих обстоятельств, такие как больная мама, сын на иждивении, чистосердечное признание, раскаяние, помощь следствию (добровольно выдал вещдоки, которые от меня требовали), включал телефон и пароль от него. Вы, наверное, знаете, что статья у меня 318 ч1, средняя, меня положено отпустить по условному сроку, со штрафом, или в колонию поселений. Тем более, что ущерб потерпевшему я оплатил. На суд пришло 6 свидетелей и с моей стороны, давали хорошую характеристику для меня, но и это не помогло!» — сказано в тексте.

Салихов обжаловал приговор. Он считает, что назначенное ему наказание слишком сурово: «Меня нарочно приговорили к приговору, который я не заслуживаю».

По версии следствия, Салихов 23 января, находясь на Страстной улице, во время участия в несанкционированной акции нанес находящемуся при исполнении должностных обязанностей росгвардейцу «несколько ударов в область головы и туловища». 27 января протестующего арестовали.

Ранее, 10 марта, Пресненский суд Москвы приговорил жителя столицы, автора телеграм-канала «По фактам» Александра Мучаева к году лишения свободы условно по делу о насилии против силовиков (ч. 1 ст. 318 УК) на той же акции. Он тоже признал вину.

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