 

Вакцина Johnson & Johnson эффективна против мутаций коронавируса – ВОЗ

19.03.2021, 23:31, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать вакцину от COVID-19 Janssen (Johnson & Johnson) в странах, где распространяются разные мутации коронавируса. Об этом заявил глава стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото, сообщается на сайте ВОЗ.

По его словам, вакцина доказала свою эффективность “в странах, где распространены различные варианты” COVID-19.

“После изучения доказательств у нас есть вакцина, которая доказала свою безопасность и продемонстрировала необходимую эффективность, чтобы мы могли рекомендовать ее для использования людям старше 18 лет без ограничения по возрасту”, – сказал Кравиото.

12 марта ВОЗ внесла вакцину от COVID-19 Ad26.COV2.S, разработанную Janssen (Johnson & Johnson), в список безопасных и эффективных средств экстренной помощи против коронавируса.

В Johnson & Johnson заявляли, что по предварительным результатам третьей фазы клинических испытаний, эффективность вакцины составила от 66% до 72%. В исследовании участвовало 43 783 человека. Вакцину можно будет хранить в течение двух лет при температуре -20 °C, не менее трех месяцев ее можно хранить при температуре +2…+8 °C. Пациенту следует вводить одну дозу (многие разрешенные к применению вакцины требуют введения двух доз).

11 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало предоставить условное разрешение на коммерческое использование препарата против коронавируса Ad26.COV2.S.

Ранее его применение одобрили в США и Канаде. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире известно о циркуляции “британского”, “южноафриканского”, “бразильского” и “нигерийского” штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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