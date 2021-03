Джонсон сделал прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 19 марта сделал первую прививку вакциной разработки Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

“Благодарю всех выдающихся ученых, персонал национальной службы здравоохранения и волонтеров, благодаря которым вакцинация стала реальностью. Укол – лучшее, что мы можем сделать, чтобы вернуться к жизни, по которой мы так скучаем”, – заявил Джонсон.

I’ve just received my first Oxford/AstraZeneca vaccine dose.

Thank you to all of the incredible scientists, NHS staff and volunteers who helped make this happen.

Getting the jab is the best thing we can do to get back to the lives we miss so much.

Let’s get the jab done. pic.twitter.com/mQCTMAkB8d

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021

Он добавил, что сделать прививку “хорошо для вас, вашей семьи и всей страны”.

I’ve just had my first AstraZeneca vaccine.

Get your jab when you’re asked to do so. It’s good for you, it’s good for your family and it’s a great thing for the whole country. pic.twitter.com/pc5tnY9PGK

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании коронавирус подтвердили почти у 4,3 млн человек, умерло 126,2 тыс. заболевших. Страна занимает пятое место в мире по распространению инфекции.

Вакцинация от коронавируса в Великобритании стартовала 8 декабря 2020 года. Как сообщило агентство Bloomberg, в стране по состоянию на 19 марта уже сделали почти 27,6 млн прививок.

