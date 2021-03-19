Данилов: У нас очень сложная ситуация с COVID-19. Думаю, в ближайшее время будет заседание СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге 19 марта анонсировал новое заседание СНБО, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Нардеп от “Голоса” Юлия Клименко предполагала, что на сегодняшнем заседании СНБО рассмотрят ситуацию с распространением коронавируса в Украине, но Данилов на брифинге не говорил, что такой вопрос был в повестке дня.

“Что касается локдауна и коронавируса. Думаю, в ближайшее время будет соответствующее заседание СНБО по этому поводу. Вы помните, что год назад, когда начиналась эта вся ситуация, у нас было соответствующее заседание СНБО. […] У нас действительно очень сложная ситуация”, – сказал он.

Данилов отметил, что Совет нацбезопасности начал отправлять информационные письма органам местного самоуправления из-за ситуации с распространением инфекции.

“И уже сегодня имеем обратную связь, начинают органы местного самоуправления включаться в эту работу, они проводят заседания своих комиссий ТЭБ и ЧС, как оно должно было происходить с самого начала, в соответствии с действующим законодательством”, – добавил секретарь СНБО.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 519 926 случаев коронавирусной инфекции (15 850 – за последние сутки), скончалось 29 515 пациентов, выздоровело 1 248 782 человека.

В Украине сейчас действует адаптивный карантин. 19 марта Минздрав обновил карантинное зонирование. В “красной” зоне находятся Киев, а также четыре области: Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Житомирская. До этого более жесткие карантинные ограничения ввели городские власти Киева, Львова, Николаева и Винницы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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