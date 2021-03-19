“Ограничения не должны быть в формате “денег нет, но вы держитесь”. Зеленский поручил местным властям разработать меры поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна

Совет национальной безопасности и обороны 19 марта рассмотрел вопросы, связанные с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к народу Украины, опубликованном в Facebook на странице главы государства.

“Сегодня в некоторых регионах, согласно своим полномочиям, местные власти ввели усиленный карантин. По моему убеждению, все эти меры не могут вводиться в формате “запрет есть, поддержки нет” или по принципу “денег нет, но вы держитесь”, – сказал он.

По словам Зеленского, местным властям, вводя локдаун, логично подумать о мерах поддержки жителей своего региона.

“Я жду от местной власти соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины. Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размеров помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть добавит 100%, увеличив суммы поддержки вдвое”, – пообещал президент.

Он попросил Верховную Раду Украины быть готовой принять в краткий срок изменения, которые нужны для воплощения предложений местных властей и правительства.

“Призываю всех представителей власти любого уровня действовать вместе, а граждан – быть бдительными, соблюдать меры безопасности. Беречь себя. Своих близких. И нашу Украину. Всем 36 и 6!” – сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2776004659316559/

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 519 926 случаев коронавирусной инфекции (15 850 – за последние сутки), скончалось 29 515 пациентов, выздоровело 1 248 782 человека.

В Украине сейчас действует адаптивный карантин. 19 марта Минздрав обновил карантинное зонирование. В “красной” зоне находятся Киев, а также четыре области: Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Житомирская. До этого более жесткие карантинные ограничения ввели городские власти Киева, Львова, Николаева и Винницы.

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