“Пришли духи”: Известная ясновидящая опасается за полежавшую в гробу Викторию Боню

Авторитетная ясновидящая и маг Татьяна Светлая недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором изложила свое видение по поводу легкомысленного поступка Виктории Бони, “в шутку” полежавшей в гробу. По мнению прорицательницы, подобное поведение вполне может завершиться для красотки очень трагически.

Отправной точкой комментария ясновидящей стала недавняя публикация в Instagram популярной телеведущей и модели Виктории Бони, продемонстрировавшей процесс её самоличной добровольной укладки в настоящий гроб. Сама телезвезда преподнесла это как некое шуточной представление, ведь данное действо было совершено в рамках празднования дня рождения её дочери Анджелины, проведенного в популярной ныне стилистике Хэллоуина. Со своей стороны Татьяна Светлая удивилась такому легкомыслию красавицы, ведь такое поведение провоцирует погружение человека в потусторонний мир. “Ложась в гроб, человек призывает потусторонние силы для определенного контакта. К самой Виктории эти силы и пришли. Её закрывают покрывалом, и, в общем-то, пришли духи, которые, возможно, потом либо будут находиться с ней, либо возможно их подселение”, – обеспокоилась провидица.



В качестве самых “безобидных” вероятных последствий такого лежания в ритуальном аксессуаре Татьяна Светлая назвала напасти и недуги в виде алкоголизма, наркозависимости или опасных онкологических заболеваний. Она посоветовала поаккуратнее относиться к подобным выходкам, так как, по её мнению, с такими вещами нельзя шутить. “Надеюсь, что для Виктории история закончится вполне благоприятно, и ей удастся избавиться от тех духов, которых она вызвала”, – резюмировала маг.

Источник: www.5-tv.ru