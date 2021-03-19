“Может быть полезным”: Ученые рассказали о снижающем риск смерти от COVID-19 препарате

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние приема обычного аспирина на динамику здоровья больных COVID-19. Оказалось, что препарат может способствовать снижению риска летального исхода у пациентов, а также облегчить протекание самого заболевания.

В процессе исследования ученые, представляющие Университет Джорджа Вашингтона (США), осуществляли наблюдение за больными, которые поступали в американские клиники в период с марта по июль прошлого года с диагнозом COVID-19. В итоге были собраны данные о 412 жителях страны, средний возраст которых составлял 55 лет. При этом 314 заболевших (76,3%) не употребляли аспирин вовсе, а 98 (23,7%) выполняли его прием на протяжении нескольких дней до того, как их госпитализировали, или в течение одних суток после начала стационарной медицинской терапии. Показатель средней дозы лекарства был сравнительно низким и составлял 81 мг. Примечательно, что пациенты, употреблявшие аспирин, часто имели в анамнезе такие проблемы со здоровьем, как гипертензия, сахарный диабет, ишемическая сердечная болезнь и заболевания печени. При анализе результатов лечения медики произвели поправки на показатели возраста, наличие сопутствующих заболеваний и прочих релевантных факторов. Итоги продемонстрировали, что больные, которые принимали аспирин, на 44% реже нуждались в ИВЛ и на 43% реже – в использовании интенсивной терапии. Также количество летальных исходов от COVID-19 у них было ниже на 47% по сравнению с аналогичным показателем пациентов, не принимавших исследуемое лекарство.

По словам исследователей, причиной направленного изучения связи аспирина и COVID-19 стало понимание того, что у зараженных коронавирусом пациентов в ходе болезни часто появляются симптоматические последствия в виде тромботических осложнений – сгустков крови, образовывающихся по всему телу. “Вот почему мы подумали, что использование антитромбоцитарного агента, такого как аспирин, может быт полезным”, – объяснил один из авторов исследования, доктор Джонатан Чоу.

Результаты научной работы позволили специалистам предположить, что имеется некая корреляция между приемом аспирина и позитивной стабилизацией состояния госпитализированных с коронавирусной инфекцией больных. Впрочем, эксперты призвали отнестись к подобным выводам с разумной осторожностью. “Необходимо рандомизированное контролируемое исследование с большей выборкой, чтобы оценить, существует ли причинно-следственная связь между употреблением аспирина и снижением числа осложнений и случаев смерти у пациентов”, – резюмировали они. Материалы научной работы были опубликованы в издании Anesthesia&Analgesia.

Источник: www.gazeta.ru