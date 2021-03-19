Исследователи узнали подробности жизни мужчины XIX века по анализу его татуировок на содранной коже

Исследователи смогли выяснить подробности жизни мужчины XIX века по анализу его татуировок на сохранившейся содранной коже. Уникальный артефакт, принадлежавший французу-моряку, находится в Лондоне, в одной из частных коллекций.

Фрагменты татуированной человеческой кожи сохранялись в качестве медицинских “странностей” в XIX веке, антропологических образцов, как в случае с коренными народами Тихого океана, Северной Америки и Азии (татуированные головы пользовались большим спросом у путешественников); образцов патологии в Европе, что было связано с ассоциациированием татуировок с нарушением закона.

Предметом проведенного исследования оказалась целая передняя часть кожи, принадлежавшая мужчине, которая оказалась иссеченной от лодыжек до макушки головы, включая уши и лицо. Гениталии не сохранились, что сделало сложным более точное определение пола, хотя татуированные представительницы слабого пола были редким явлением в конце 1800-х годов.

Вероятность того, что кожа была мужской, была подтверждена после выявления залысины, характерной для мужского облысения. Это открытие представляет собой единственный редкий пример татуированной кожи с надрезом всего тела на территории Европы. Среди других образцов – Япония, где в XIX веке после признания татуировки противозаконной мужчины получали деньги для завершения своей “галереи” с условием, что после их смерти с них будет содрана кожа для исследований или как артефакт для спонсирующего коллекционера.

Благодаря проведенному анализу удалось узнать, что житель был французским моряком, любил женщину, которую звали Флурин, и скончался, предположительно, отбывая срок в тюрьме. На туловище и конечностях густо вытатуированы надписи и различные изображения. Над гениталиями человека было нанесено слово “BONHEUR”, что в переводе с французского означает “счастье”. Ученые назвали его месье Бонером, поскольку настоящего имени они не узнали. С помощью компьютерной томографии эксперты выяснили, что с человека удалили лишь кожу, не задев никаких других тканей. Операцию мог проводить тот, кто имел медицинское образование и большой опыт работы.

Кожа была прикреплена к деревянной доске с помощью плоских гвоздей по всему периметру, а внутри находился конский волос, что придавало трехмерную полноту. Это было сделано очень грубо, если сравнивать с хирургической точностью снятия кожного покрова. Такой подход свидетельствует о том, что целью была демонстрация, а не анатомическая подготовка.

На коже месье Бонера присутствует до 60 графических изображений и девять текстовых элементов. Татуировки включают пронзающие сердца кинжалы, животных, цветы, мечи, флаги, мужчин и женщин. Якорь и надпись на французском “Да здравствует флот”, указывает, что житель служил на флоте.

Источник: www.thehistoryblog.com