 

Исследователи узнали подробности жизни мужчины XIX века по анализу его татуировок на содранной коже

19.03.2021, 23:28, Разное
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Исследователи смогли выяснить подробности жизни мужчины XIX века по анализу его татуировок на сохранившейся содранной коже. Уникальный артефакт, принадлежавший французу-моряку, находится в Лондоне, в одной из частных коллекций.
Фрагменты татуированной человеческой кожи сохранялись в качестве медицинских “странностей” в XIX веке, антропологических образцов, как в случае с коренными народами Тихого океана, Северной Америки и Азии (татуированные головы пользовались большим спросом у путешественников); образцов патологии в Европе, что было связано с ассоциациированием татуировок с нарушением закона.

Предметом проведенного исследования оказалась целая передняя часть кожи, принадлежавшая мужчине, которая оказалась иссеченной от лодыжек до макушки головы, включая уши и лицо. Гениталии не сохранились, что сделало сложным более точное определение пола, хотя татуированные представительницы слабого пола были редким явлением в конце 1800-х годов.

Вероятность того, что кожа была мужской, была подтверждена после выявления залысины, характерной для мужского облысения. Это открытие представляет собой единственный редкий пример татуированной кожи с надрезом всего тела на территории Европы. Среди других образцов – Япония, где в XIX веке после признания татуировки противозаконной мужчины получали деньги для завершения своей “галереи” с условием, что после их смерти с них будет содрана кожа для исследований или как артефакт для спонсирующего коллекционера.

Благодаря проведенному анализу удалось узнать, что житель был французским моряком, любил женщину, которую звали Флурин, и скончался, предположительно, отбывая срок в тюрьме. На туловище и конечностях густо вытатуированы надписи и различные изображения. Над гениталиями человека было нанесено слово “BONHEUR”, что в переводе с французского означает “счастье”. Ученые назвали его месье Бонером, поскольку настоящего имени они не узнали. С помощью компьютерной томографии эксперты выяснили, что с человека удалили лишь кожу, не задев никаких других тканей. Операцию мог проводить тот, кто имел медицинское образование и большой опыт работы.

Кожа была прикреплена к деревянной доске с помощью плоских гвоздей по всему периметру, а внутри находился конский волос, что придавало трехмерную полноту. Это было сделано очень грубо, если сравнивать с хирургической точностью снятия кожного покрова. Такой подход свидетельствует о том, что целью была демонстрация, а не анатомическая подготовка.

На коже месье Бонера присутствует до 60 графических изображений и девять текстовых элементов. Татуировки включают пронзающие сердца кинжалы, животных, цветы, мечи, флаги, мужчин и женщин. Якорь и надпись на французском “Да здравствует флот”, указывает, что житель служил на флоте.

Источник: www.thehistoryblog.com



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