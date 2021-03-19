 

Мнение: Будни…

19.03.2021, 23:16, Разное
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Кучно пошло. Началась неделя с химической атаки на здание, в которой работают «Новая», подразделения департамента транспорта столицы, детская музыкальная студия…

А продолжилась атаками Рамзана Кадырова.

С Кадыровым проще. Он выразил готовность встретиться в суде.

«Обращение к Президенту России В.В. Путину так напугало редакцию одной из газет, что начали грозить мне судом. Это действительно смешно, потому что ранее Кремль посоветовал подать в суд на газету, а не советовал газете подать в суд. <…> Но в честность нашего судебного процесса верю. Поэтому, вперед! Посмотрим, чья возьмет!», — написал Кадыров на своей странице в Telegram.

Смешно написал, конечно. Про то, что «Новую» напугало обращение к Путину….. И о том, что Кремль посоветовал подать в суд на газету, а не советовал газете подать в суд.

Но «Новой» для обращения в суд не нужны советы президента… Ну разве что Путин может проголосовать , как читатель «Новой», подавать на Кадырова в суд или нет за слова о том, что  газета — «агент известных западных служб».

Так и живем…

Источник: Ирек Муртазин



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