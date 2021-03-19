 

Сказ о том, как одна барынька обломалась – Личное мнение

19.03.2021, 23:14, Разное
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Жили-были две подруги: Катя Жужа и Ксюша Бородина.

Бородина в этой паре играла роль барыньки-благодетельницы, а Жужу она представляла в образе бедной родственницы-компаньонки. Может, даже и приживалки.


 Фото: Соцсети

 Такое отношение к окружающим женщинам — вполне в духе Ксении.


Закомплексованная и злая, Бородина не умеет дружить с теми, кого считает круче себя: красивее, умнее, сексуальнее, успешнее, богаче. Именно поэтому она в своё время и подружилась с Жужей: посчитала её ниже себя.

В какой-то момент Жужа и Бородина рассорились. То ли Ксения приревновала своего Курбана к Кате, то ли Катя забылась и недостаточно поблагодарила барыньку-благодетельницу. Не согнулась в челобитном поклоне неблагодарная! Не полизала пятки на коротких бородинских ногах.

В общем, деревенская барынька с бревна разгневалась и назвала Жужу свиньёй:

Общение закончилось, потому что человек непорядочный, свинья — другим словом не могу ее назвать. Получила от меня все — я в свое время очень помогла ей воспитывать маленькую дочку, кормить, одевать и все остальное. Когда у человека появился аккаунт, я принимала участие в его раскрутке, все вы прекрасно это знаете.

  А Жужа взяла и вышла замуж за Артёма Маркелова — гонщика «Формулы», сына миллиардера и, в принципе, довольно приятного внешне парня. Родила от него ребёнка, сейчас вторым беременна.


Муж Жужи. Фото: Соцсети

Смотрю я на это и думаю: бедная Бородина. Как ей выдержать такой удар в самое солнечной сплетение от той, кого она, с её слов, кормила и одевала?


Шах и мат. Фото: Соцсети

Полюбуйтесь, чем занят вусмерть отфотшопленный муж Ксении:


Фото: Соцсети

Объявляет старт своего трансформационного — простигоспАди! — марафона для баб. Это же — уровень Бони, совершеннейшее днище. Лучше бы очередного кота дома дрессировал, честное слово.

Мужику — 40 лет, а у него в Инстаграме такое:

Сегодня я тоже хочу помочь девушкам которые нуждаются в моей поддержке. Поэтому я создал марафон «Один шаг к счастью», который не только о том как привлечь мужчину, где его искать и как удержать, но и о настоящем чувстве наполненности, гармонии с собой.

Позорище! 

В общем, даже Жужа — круче Ксюши.  

Может, Ксении пора пойти по пути Волочковой и начать водить крепкую дружбы взасос с домашним персоналом? Хотя о чём это я? Персонала-то там особо нет. Всё сама-сама.

Что-то даже жалко мне Ксению стало.

  А вам? Что ей посоветуете?

Источник: Лена Миро



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