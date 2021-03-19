«Посмотрим, чья возьмет!»

Кадыров выразил готовность решить в суде спор с «Новой газетой» после того, как назвал журналистов «агентами западных спецслужб».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пояснил в своем телеграм-канале, что готов ответить на потенциальный иск от редакции «Новой газеты».

«Обращение к Президенту РФ В.В. Путину так напугало редакцию одной из газет, что начали грозить мне судом. Это действительно смешно, потому что ранее Кремль посоветовал подать в суд на газету, а не советовал газете подать в суд. <…> Но в честность нашего судебного процесса верю. Поэтому, вперед! Посмотрим, чья возьмет!», — гласит сообщение в канале Кадырова.

Ранее сотрудники чеченского полка полиции им. Ахмата Кадрова попросили Владимира Путина «пресечь попытки оскорбления полка со стороны "Новой газеты"» и намекнули, что «один из них» может «взять на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбления». Такую реакцию повлекли расследования Елены Милашиной о внесудебных казнях в регионе.

Министр печати Чеченской Республики, неизвестные жители Грозного, собранные на митинг в центре города, и Рамзан Кадыров также обратились к федеральным властям с просьбой «закрыть» издание. Кадыров в своем заявлении утверждал, что журналисты «Новой газеты» якобы являются «агентами западных спецслужб».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кадыров и полицейские полка им. Кадырова обратились в Кремль «не по адресу» и посоветовал идти в суд, если у жителей и властей республики есть претензии к публикациям газеты. Он также подчеркнул, что «безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаема, ничто не должно представлять угрозу журналистам».

Редакция «Новой газеты» 18 марта запустила опрос среди читателей на тему того, стоит ли «Новой» подавать в суд на Кадырова за то, что тот назвал журналистов издания агентами Запада. На данный момент проголосовали почти 6000 человек: 76,1% за вариант «Подать на Кадырова в суд» и 13,8% за вариант «Не подавать, чтобы не легитимизировать весь этот бред».

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За слова о том, что наша газета — «агент известных западных служб»

15 марта, «Новая газета» опубликовала материал «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей» (18+), в котором привела показания сотрудника Полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова МВД по ЧР Гезмахмаева, бывшего старшего сержанта полиции, полицейского-стрелка этого полка. Он рассказал, что в 2016-2017 годах лично участвовал в задержании жителей Чечни, которых позднее казнили вне суда, и охранял их в подвале спортзала полка имени Кадырова. Гезмахмаев называет имена нескольких задержанных и обстоятельства пыток. Впервые о массовых задержаниях и внесудебных расправах свидетельствует чеченский полицейский, который сам исполнял незаконные приказы. После публикации полиция задержала родственников Гезмахмаева и потребовала от них сообщить, где сейчас находятся мать, брат и сестра Гезмахмаева, а также добиться от экс-силовика «покаяния» за передачу сведений «Новой газете».

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