В Киевской области усиливают карантинные ограничения

В Киевской области для предотвращения распространения коронавируса с 21 марта по 9 апреля усиливают ограничительные меры. Об этом 19 марта заявил председатель Киевской ОГА Василий Володин во время онлайн-брифинга, который транслировали на странице Киевской ОГА в Facebook.

“Учитывая стремительный рост числа заболеваний коронавирусом, а также резкий рост случаев, когда пациенты с COVID-19 нуждаются в госпитализации, собрано внеочередное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям”, – заявил он.

https://www.facebook.com/koda.gov.ua/videos/2499157833725180/

Протокол областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) опубликован на сайте Киевской облгосадминистрации.

В Киевской области, в частности, запретили:

проводить религиозные богослужения, если не обеспечено наличие в сооружении, помещении не менее 10 м² на одного человека;

осуществлять перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом транспорте (трамвай, троллейбус) в количестве больше чем 50% мест для сидения (перевозчик несет ответственность за дезинфекцию транспортных средств и обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты);

принимать посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе). Разрешены доставка заказов, заказы навынос и деятельность учреждений общественного питания в аэропорту;

работу торгово-развлекательных центров, детско-развлекательных центров всех форм собственности, кроме магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами (не более одного покупателя на 20 м² в учреждениях площадью более 200 м²);

прием посетителей магазинами, торгующими непродовольственными товарами (реализация указанной группы товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов и заказов навынос);

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии соблюдения карантинных мероприятий;

прием посетителей бассейнов, кроме посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий (кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей);

работу заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11.00 до 6.00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

деятельность непродовольственных рынков/павильонов и ярмарок;

посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1–4 классов учреждений общего среднего образования;

посещение посторонними лицами (кроме законных представителей, членов семьи, родственников при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, не чаще чем один раз в неделю) учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают/находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью и тому подобное.

В протоколе органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности предлагают по возможности перевести работников на дистанционную работу.

Районным органам поручили ограничить доступ посетителей в помещения управлений труда и социальной защиты населения, управлений Пенсионного фонда, помещения ЦНАП, кроме исключительных случаев, а также доступ потребителей в сервисные центры Центра коммунального сервиса.

Накануне городской глава Киева Виталий Кличко также заявил об ужесточении карантинных ограничений в Киеве с 20 марта из-за ухудшения ситуации с COVID-19. “Кабмин умыл руки и оставил местные власти один на один с решением ситуации”, – говорил мэр столицы. С 19 марта жесткий карантин также вводят во Львове и Львовской области.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции (15 850 – за последние сутки), скончалось 29,5 тыс. пациентов, выздоровело 1,25 млн человек.

По данным СНБО, в Киевской области c начала пандемии COVID-19 заболело 85,6 тыс. человек, выздоровело – 73,9 тыс., умерло – 1425. Из них за последние сутки зафиксировали 1134 новых случая инфицирования, 353 – вылечились, скончалось 27 человек.

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