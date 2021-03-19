Бацман: Что слова “Путин – убийца” от Байдена значат для Украины? Новые возможности вернуть Донбасс и Крым

Про “Путина-убийцу” и Украину.

Эдуард Шеварднадзе в интервью Дмитрию Гордону рассказал яркий исторический эпизод. Когда он, будучи министром иностранных дел СССР, прилетел в 1987 году в Вашингтон, первое, что ему сказал президент Америки Рональд Рейган, бесцеремонно ткнув его пальцем в грудь: “Вы – представитель империи зла!” Что было потом, мы все помним: санкции за Афганистан, обвал цен на нефть, и… “несокрушимая” империя зла распалась.

“Путин – убийца” от президента США Джо Байдена звучит более жестко и многообещающе. По логике, эти слова Америка должна будет подкреплять делами. И если продолжать историческую параллель, дела эти способны привести к тому, чтобы как минимум в России сменился режим или как максимум уже новая империя зла распалась.

Что это значит для Украины? Новые возможности. В первую очередь – вернуть Донбасс и Крым.

P.S. Всего два года назад президент Трамп, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что Путин – “прекрасный парень”! У нового президента Америки, к счастью, другое мнение.

Источник: Алеся Бацман / Facebook

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