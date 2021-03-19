 

Бацман: Что слова “Путин – убийца” от Байдена значат для Украины? Новые возможности вернуть Донбасс и Крым

19.03.2021, 22:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Про “Путина-убийцу” и Украину.

Эдуард Шеварднадзе в интервью Дмитрию Гордону рассказал яркий исторический эпизод. Когда он, будучи министром иностранных дел СССР, прилетел в 1987 году в Вашингтон, первое, что ему сказал президент Америки Рональд Рейган, бесцеремонно ткнув его пальцем в грудь: “Вы – представитель империи зла!” Что было потом, мы все помним: санкции за Афганистан, обвал цен на нефть, и… “несокрушимая” империя зла распалась.

“Путин – убийца” от президента США Джо Байдена звучит более жестко и многообещающе. По логике, эти слова Америка должна будет подкреплять делами. И если продолжать историческую параллель, дела эти способны привести к тому, чтобы как минимум в России сменился режим или как максимум уже новая империя зла распалась.

Что это значит для Украины? Новые возможности. В первую очередь – вернуть Донбасс и Крым.

P.S. Всего два года назад президент Трамп, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что Путин – “прекрасный парень”! У нового президента Америки, к счастью, другое мнение.

Источник: Алеся Бацман / Facebook

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / В мире: Британия перевооружается для войны нового типа

04.01 / Компания Microsoft пытается устранить дефицит игровых консолей Xbox Series X

06.08 / Священники помолились о дожде в российском регионе

28.01 / США призвали Россию и Турцию вывести войска из Ливии

15.07 / В Хабаровском крае выявили 98 новых случаев коронавируса

26.10 / Ефремов выразил готовность возместить потери компании, чья машина попала в ДТП

20.01 / В Венгрии рекомендовали одобрить российскую вакцину «Спутник V»

10.03 / Организаторы премии «Ника» объяснили номинацию Ефремова

19.11 / Euronews – Венгрии не грозит экономический крах из-за её вето на проект бюджета ЕС

22.11 / В полупустом зале. В Минске прошел провластный концерт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска