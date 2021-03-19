 

“Продолжаем восстанавливать справедливость там, где кто-то считал, что его персональные финансовые аппетиты сильнее интересов государства”. Зеленский записал новое видеообращение

19.03.2021, 22:42, Новости дня
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Совет национальной безопасности и обороны 19 марта принял решение ввести санкции против 19 компаний, которые используют украинские недра. По информации секретаря СНБО АЛексея Данилова, санкции введены против компаний “Геоконнект”, “Глобал Геоинвест”, “Транссетгео”, “Геопост”, “Геовертикаль”, “Геотаргет”, “Надрапрайд”, “Геофорс”, “Геостенс”, “Надравестгруп”, “Бэст ойл компании”, “Надрапростір”, “Инфогеотренд”, “Эйджин марка, “Экогазальянс”, “Эпивал энерджи”, “Юнолит Ойл”, “Профиннафт”, “Бэстгеотек”.

Зеленский, комментируя решение СНБО, сказал, что персональные санкции были применены на основе предложений Службы безопасности Украины. Правоохранители считают, что лицензии на добычу полезных ископаемых были получены по заниженным ценам.

видео

Видео: Офіс Президента України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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