Все указы и распоряжения Януковича проверят на предмет опасности для Украины – Данилов

Все указы и распоряжения, которые за годы президентства в Украине подписывал Виктор Янукович, проверят. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“У нас на сегодняшний день есть действующие указы и распоряжения, подписанные Виктором Федоровичем Януковичем, в прошлом – президентом Украины, который осужден по 111 статье (государственная измена). Приговор уже вступил в силу. Было дано поручение органам государственной власти проанализировать все нормативно-правовые акты, которые сегодня действуют, на предмет опасности национальной безопасности Украины”, – сообщил секретарь СНБО.

По словам Данилова, такое решение приняли во время рассмотрения вопроса, который касается расследования дел о государственной измене. По нему докладывала генпрокурор Ирина Венедиктова. Данилов сказал, что Офис генпрокурора проанализировал большой объем информации.

СНБО сегодня ввел максимальные персональные санкции против Януковича и еще 26 бывших государственных деятелей Украины.

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил это решение в силе. В январе стало известно, что защита подала кассацию.

Януковича также подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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