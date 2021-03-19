Ученые обнаружили способ нормализовать высокий уровень сахара в крови

Ученые из Университета Монаша обнаружили способ нормализовать уровень сахара в крови и избежать потери мышечной массы. Исследование показало, что у людей с диабетом 2 типа нарушен метаболизм в печени, связанный с избыточным весом и повышением количества глюкозы.

Результаты исследования, возглавляемого доктором Адамом Роузом из Monash Biomedicine Discovery Institute, в рамках которого были проведены эксперименты на грызунах и людях, показали: метаболизм аминокислоты аланина изменяется в печени у пациентов, страдающих от диабета 2 типа. Это эндокринное заболевание нередко сопровождается развитием ожирения.

Ученые выявили, что с помощью избирательного подавления ферментов, расщепляющих аланин, высокий уровень глюкозы в крови возможно обратить вспять, а также избежать потери мышечной массы. Этого можно добиться, восстановив синтез белка в скелетных мышцах, так как указанный фактор является критически важным, поскольку он определяет силу и размер мышц.

По словам специалистов, измененный метаболизм способен влиять на силу и размер мышц напрямую, что связано с повышенным содержанием в организме таких гормонов, как глюкагон и кортизол. Они позволяют усилить круговорот аминокислот между скелетными мышцами и печенью, что ведет к атрофии скелетных мышц. Последнее ведет к слабости, ухудшению качества жизни и смерти.

По мнению доктора Роуз, заболевания, связанные со старением, включающие потерю скелетной мускулатуры и диабет 2 типа, являются весьма распространенными и представляют большое социальное и экономическое бремя. Ученые имели представление о связи данных заболеваний, но не знали, каким образом связаны данные патологии. Проведенные исследования показывают, что печень – критически важная контрольная точка для метаболизма мышечных белков. Результаты работы важны для более тщательного изучения роли атрофии скелетных мышц у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, заключил Адам Роуз.

Источник: medicalxpress.com