Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе

Террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра») готовит провокацию с применением отравляющих веществ, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

ЦПВС получил информацию, согласно которой боевики готовят «провокацию с применением отравляющих веществ на северо-востоке провинции Идлиб». Они намерены устроить инсценировку химатаки у населенного пункта Китиан, чтобы обвинить Дамаск в использовании химоружия против мирных жителей.

Также Карпов сообщил, что в четверг с территории, находящейся под контролем военных Турции, зафиксирован минометный обстрел в районе Аль-Муаляк в сирийской провинции Ракка. Кроме того, протурецкие формирования огнем из пулемета остановили колонну с мирными жителями, направлявшимися в поселок Сейду в провинции Ракка, передает РИА «Новости».

Напомним, в феврале сообщалось, что боевики для инсценировки химатаки на нескольких грузовиках доставили в район населенного пункта Тарманин емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором.